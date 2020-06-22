Normalleşme sürecine girilmesi ve haziran ayında seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından oyuncu Güven Kıraç ve Erkan Can, soluğu komedyen Ata Demirer'in yanında aldı.

Kıraç ve Can, bir süredir Çanakkale'de yaşayan Demirer'i ziyaret etti. Komedyen, teknede birlikte çekildikleri kareyi Instagram hesabından yayınlayarak, altına "Babalar geldi" notunu düştü.