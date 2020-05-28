Oyuncu Demet Akbağ, koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerinde, Instagram üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayınlar ile sevenleriyle bir araya geliyor. Ünlü komedyen Ata Demirer de önceki gün Akbağ'ın konuğu oldu.

Müzik geçmişi olmasından dolayı film sahnelerini farklı parçalarla yazdığını söyleyen Demirer, "İnsan, zamanın kıymetini belli bir yaştan sonra daha iyi anlıyor. Çok rahat davranmışım. Kendimi dürttüm. 10 yılda 10 film hedef koymuştum. Yedisi tamam, önümde iki sene vaktim var" dedi.

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