Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü.

Kısa bir süre önce Bozcaada'ya yerleşen Demirer, bu pozunu yayınladı. Demirer, paylaşımına "Günaydın gencolar. Yağmurda ıslanan türkücü pozumla başladım haftaya, hayırlısı..." notunu düştü.

Alara Bozbey ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Ata Demirer'in paylaşımı kısa sürede 76 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı.