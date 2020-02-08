Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ata Demirer, sahne bitimi ilk kez hiç vakit kaybetmeden BKM'den çıktı. Demirer, "Çok şükür çalışıyoruz yine kapalı gişeydik" dedi. Komedyen, "Ata Bey son dönemlerde yapılan hiç bir film tutmuyor sizin söyleyecek bir şeyiniz var mı?" sorusuna, "Bu konuda hiçbir şey söylemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Demirer, "Alara hanım ile bir evlilik söz konusu mu? Geçtiğimiz günlerde birlikte tatil yaptınız. Bir evlilik teklifi oldu mu?" sorusuna "Arkadaşlar çok soğuk öpüyorum sizi" diyerek sorulan soruları yanıtsız bıraktı.