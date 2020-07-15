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Instagram hesabını aktif olarak kullanan Ata Demirer, bu kez menemen videosu ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Tarifi uygularken püf noktalarını sıralayan Demirer, kendi tarzında önemli bir noktaya değindi. Menemeni kıymalı sevdiğini söyleyen komedyen, eti buzluktan çıkarır çıkarmaz tahta bir zemine alınmaması gerektiğini belirterek uygulamalı bir şekilde gösterdi.