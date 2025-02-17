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        ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? ATA AÖF kayıt yenileme işlemi

        ATA AÖF, çeşitli lisans ve önlisans programları sunuyor ve dersler genellikle çevrimiçi platformlar üzerinden işleniyor . Bahar dönemi için kayıtlarını yenilemek isteyen öğrenciler AÖF kayıt yenileme sürecine girdi. Peki ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte, 2025 ATA AÖF kayıt yenileme işlemi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 16:57 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:57
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        • 1

          ATA AÖF kayıt yenileme işlemi, her eğitim dönemi öncesinde öğrencilerin derslerini seçip, kaydını aktif hale getirebilmesi için gerçekleştirdiği bir işlemdir. Bu süreç genellikle güz ve bahar dönemleri için yapılır. İşte, kayıt yenileme işlemi detayları

        • 2

          AÖF KAYIT YENİLEME 2025 NE ZAMAN?

          Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025 bahar dönemi ders kayıt yenileme işlemleri 10 Şubat ile 21 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.

        • 3

          AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

          Kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) internet sitesine öğrenci şifresi ile giriş yapılarak öğrenci şifresi ile gerçekleştiriliyor. “Ders ekle/sil” ekranı üzerinden ders seçimlerini yaparak kayıt sürecini tamamlayabilirsiniz. Kayıt yenileme sürecinde ilk adım, AÖF öğrenci otomasyon sistemine giriş yaparak derslerinizi seçmektir. Seçtiğiniz derslerin kredisine bağlı olarak belirlenen kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalar veya online ödeme kanalları üzerinden yatırmalısınız. Ödeme yaptıktan sonra sistemden kaydınızın onaylandığını kontrol edin. AÖF kayıt yenileme sürecinde herhangi bir aksilik yaşamamak için belirlenen tarihler içinde işlemlerinizi tamamlamanız gerekiyor.

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