ATA AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? ATA AÖF kayıt yenileme işlemi

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) internet sitesine öğrenci şifresi ile giriş yapılarak öğrenci şifresi ile gerçekleştiriliyor. “Ders ekle/sil” ekranı üzerinden ders seçimlerini yaparak kayıt sürecini tamamlayabilirsiniz. Kayıt yenileme sürecinde ilk adım, AÖF öğrenci otomasyon sistemine giriş yaparak derslerinizi seçmektir. Seçtiğiniz derslerin kredisine bağlı olarak belirlenen kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalar veya online ödeme kanalları üzerinden yatırmalısınız. Ödeme yaptıktan sonra sistemden kaydınızın onaylandığını kontrol edin. AÖF kayıt yenileme sürecinde herhangi bir aksilik yaşamamak için belirlenen tarihler içinde işlemlerinizi tamamlamanız gerekiyor.