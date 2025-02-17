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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sendikada silahlı saldırı! | Son dakika haberleri

        Sendikada silahlı saldırı!

        Ankara'da Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan, sekreteri Erdinç Koç'u silahla öldürdükten sonra kendini de ağır yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 16:42 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:27
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        Sendikada silahlı saldırı!
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        Ankara'nın Çankaya ilçesinde Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan, Şube Sekreteri Erdinç Koç'u tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Ilgan, hastanede tedaviye alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 15.00 sıralarında Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanlığı'nda meydana geldi.

        Deniz Ilgan
        Deniz Ilgan

        İzmir Caddesi üzerinde 5 katlı binanın 4'üncü katında faaliyet gösteren sendikada Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında tartışma çıktı.

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        Erdinç Koç
        Erdinç Koç

        Ilgan, yanında bulunan tabanca ile Erdinç Koç'u başından vurdu. Ilgan, daha sonra namluyu kendi başına dayayıp tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Erdinç Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Deniz Ilgan ise yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ilgan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Deniz Ilgan ile Erdinç Koç arasında sendikal faaliyetler konusunda anlaşmazlık bulunduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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