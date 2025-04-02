Asseco Resovia: 2 - Ziraat Bankkart: 3 | MAÇ SONUCU
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finali ilk maçında Polonya ekibi Asseco Resovia'yı 3-2 yendi.
CEV Kupası finali ilk maçında Ziraat Bankkart, CEV Kupası finali ilk maçında Polonya temsilcisi Asseco Resovia'yı 3-2 mağlup etti.
Rzeszow kentindeki Podpromie Spor Salonu'nda oynanan mücadeledeki çekişmeli geçen ilk seti ev sahibi ekip, 27-25 önde tamamladı.
Etkili oynadığı ikinci seti 25-21 önde tamamlayarak durumu 1-1'e getiren Ziraat Bankkart, üçüncü seti 25-23 kaybederek 2-1 geriye düştü.
Dördüncü sette hata yapmayan Ziraat Bankkart, bu seti 25-23 önde bitirdi ve yeniden eşitliği yakaladı.
Mücadelenin final seti çekişmeye sahne olurken, daha az hata yapan Ziraat Bankkart, beşinci seti 19-17 mücadeleyi de 3-2 kazandı.
Müsabakanın rövanşı 9 Nisan Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.