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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Aslıhan Güner, kendisi gibi oyuncu olan eşi Mert Kılıç ile birlikte geçtiğimiz günlerde Ataşehir'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Mağazaları turlayan ve daha sonrası öğle yemeği yiyen ikili, AVM çıkışında gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmadı.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Birlikte başrol oynadıkları 'Komutan' adlı filminin 7 Ekim'de vizyona gireceğinin müjdesini veren Güner, "Film için çok heyecanlıyız. Sabırsızlıkla bekliyoruz. İnsanları duygulandıracak, gururlandıracak bir çalışma oldu. Onun dışında iki film projem daha var, senaryolarını okumaya başladım." dedi.