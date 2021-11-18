Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Bir derginin düzenlediği etkinliğe katılan Birce Akalay, Hatice Aslan, Aslıhan Güner, Mert Kılıç, Cansu Tosun, Gamze Topuz, Ümit Kantarcılar ve Belçim Bilgin, önceki akşam Ortaköy'de görüntülendi. Mert Kılıç, gecede kendisi gibi oyuncu olan Aslıhan Güner ile birlikte yer aldı.