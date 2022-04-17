Henry ile kucak pozu

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. 26 yaşındaki oyuncunun yanından köpeği Henry'de vardı.

Bir ara köpeğini kucağına alan Aslı Bekiroğlu, objektiflere Henry ile poz verdi.