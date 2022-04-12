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Aslı Bekiroğlu'dan o iddialara yanıt: Hayatımda kimse yok

Aslı Bekiroğlu'dan o iddialara yanıt

Geçtiğimiz günlerde bir erkek arkadaşıyla Asmalımescit'te objektiflere yansıyan Aslı Bekiroğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü. Ünlü oyuncudan, o iddialara yanıt geldi

12.04.2022 - 11:13 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aslı Bekiroğlu, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Keyifli halleriyle dikkat çeken Bekiroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

  • Geçtiğimiz günlerde Asmalımescit'teki bir mekanda erkek arkadaşıyla eğlenen ünlü oyuncunun yeni bir birlikteliğe yelken açtığı konuşulmuştu. Bekiroğlu, hakkında çıkan 'aşk' iddialarına açıklık getirdi. 

  • "YANLIŞ ANLAŞILMA OLMUŞ"

    26 yaşındaki oyuncu, "Sevgilim değil kendisi, yanlış bir anlaşılma olmuş sanırım. Kendisi benim arkadaşım, hayatımda kimse yok." dedi. 

  • "SEVGİ DOLU BİR İNSANIM"

    Kalbinin her zaman aşka açık olduğunu belirten Aslı Bekiroğlu, "Sevgi dolu bir insanım." ifadelerini kullanmıştı. Bekiroğlu, ayrıca hayatında biri olduğu zaman saklamayacağını söylemişti.

  • AŞK KRİTERLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

    Hayatına girecek kişide aradığı şartları sıralayan Aslı Bekiroğlu, "Hiç tipten yana derdim yok. Zeki olsun, komik olsun bir de beni sevsin severim. Karaktere bakarım, yabancı damat da olsa komik zeki ve bana hitap ederse neden olmasın?" ifadelerini kullanmıştı.

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