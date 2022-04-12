AŞK KRİTERLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Hayatına girecek kişide aradığı şartları sıralayan Aslı Bekiroğlu, "Hiç tipten yana derdim yok. Zeki olsun, komik olsun bir de beni sevsin severim. Karaktere bakarım, yabancı damat da olsa komik zeki ve bana hitap ederse neden olmasın?" ifadelerini kullanmıştı.