"Yarım kalmadık biz, mahşere kaldık"

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremlerde binlerce insan yaşamını yitirdi. Bu isimlerden biri de Survivor yarışmasıyla tanınan Aşkım Burçe Tunay'ın sevgilisi Yiğit Can Datlı oldu.

"SENİ TANIMAK BENİM CENNETİMDİ" Aşkım Burçe Tunay, sevgilisi Yiğit Can Datlı'nın vefatıyla sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından yayınladığı bir mesaj ile duyuran Tunay, "Daha çok planımız vardı. Yapacak bir sürü şeyimiz vardı. Çok gülecektik, çok kavga edecektik. Şimdi sesine bile hasret mi bırakacaksın beni Datlı'm? 'Başka bir yer varsa orada tekrar görüşürüz belki... Yoksa da, seni tanımak benim cennetimdi zaten..." ifadelerini kullandı.

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