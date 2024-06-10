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        Haberler Dünya Aşırı sağ rüzgarı: Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç | Dış Haberler

        Aşırı sağ rüzgarı: Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç

        Avrupa Parlamentosu'nda sağ partilerin büyük bir zafer elde etmesi dünyayı şoke etti. Fransa ve Avusturya'da aşırı sağ partiler ilk sıraya yerleşirken, Almanya'da aşırı sağcı Alternatif Partisi (AfD) partisi ikinci oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sonuçların ardından erken genel seçim kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 08:28 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:07
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        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç
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        27 ülkede 400 milyon kişinin oy kullandığı Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sonuçlar belli olmaya başladı. Avrupa Parlamentosu seçimlerine sandıktan aşırı sağın çıkması damga vurdu.

        İngiltere'nin 2020'de Avrupa Birliği'nden ayrılması ve Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesiyle, 2019'daki son parlamento seçimlerinden bu yana Avrupa'da çok şeyin değiştiği seçim sonuçlarına yansıdı.

        Fransa ve Avusturya'da aşırı sağ partiler ilk sıraya yerleşirken, Almanya'da aşırı sağcı Alternatif Partisi (AfD) partisi ikinci oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sonuçların ardından erken genel seçim kararı aldı. Dünya basınında yer alan haberlerde "Liberal Avrupa düzeni çöküyor" görüşüne yer verildi.

        MACRON AŞIRI SAĞIN İLK SIRADA ÇIKMASININ ARDINDAN ERKEN SEÇİM KARARI ALDI

        Fransa'da aşırı sağcı ID 30, RN 14, S&D 13, Sol 8, EPP 6, Yeşiller 5 milletvekili çıkardı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı.

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        Partisinin açık farkla yenilgiye uğramasının ardından açıklamalarda bulunan Macron, sonuçların "Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını" kabul etti ve 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde erken seçime gidileceğini duyurdu.

        Ve ekledi: "Hiçbir şey olmamış gibi davranamam. Oylamayla, parlamenter geleceğimizin seçimini yeniden size vermeye karar verdim. O yüzden bu akşam Ulusal Meclisi feshediyorum.”

        Macron'un bu kararı bazı Fransız gazetelerinde "büyük kumar" olarak nitelendirildi. Fransa Cumhurbaşkanı ikinci döneminin bitmesine üç yıl varken aldığı bu kararın "ciddi ve ağır" olduğunu ancak bunun bir "güven eylemi" olduğunu söyledi.

        ALMANYA'DA AŞIRI SAĞCI AFD İKİNCİ SIRADA

        720 sandalyeli parlamento seçimlerinde liberal ve sosyalistler çoğunluğu korumaya hazırlanırken, Fransa'yla birlikte Almanya'da beklenmedik bir sonuçla karşılaştı.

        Almanya'da AP seçimlerinde ilk sırayı 29 milletvekilliği kazanan Hristiyan demokrat CDU/CSU ittifakı, ikinci sırayı 17 milletvekili ile aşırı sağcı AfD aldı. Hükümet koalisyonunun büyük ortağı Sosyal Demokratlar (SPD) ise 14 milletvekili kazanarak üçüncü sıraya geriledi. Koalisyonun diğer ortakları Yeşiller 12 ve Hür Demokrat Parti (FDP) 5 milletvekilliği kazanabildi.

        Macron gibi Almanya Şansölyesi Olaf Scholz da AfD'nin ikinci sırada olmasıyla beklenmedik bir sonuçla karşı karşıya kaldı.

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        AVUSTURYA'DA DA AŞIRI SAĞCI PARTİ İLK SIRADA

        Avusturya'da da aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) 6 milletvekilliği kazanarak ilk sıraya yerleşirken onu 5'er milletvekilliği ile EPP ve S&D izledi, Yeşiller ve RE ise 2'şer sandalye sahibi oldu.

        İTALYA'DA MELONİ GÜCÜNÜ PEKİŞTİRDİ

        İtalya'da sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı Başbakan Giorgia Meloni'nin partisi aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri, AP seçimlerinden de birinci parti çıktı. Sonuçların belli olmasının ardından konuşan Meloni, oy kullanan herkese teşekkür etti ve "Bu benim için son derece önemli bir şey, bu İtalyanlardan gelen bir mesaj. Verdiğiniz mesajı alıyorum ve daha büyük bir kararlılıkla sizi temsil etmekten gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        İspanya'da ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP), Başbakan Pedro Sánchez'in İspanyol Sosyalist İşçi Partisi mağlup etti, ancak PP lideri Alberto Núñez Feijóo'nun umduğu büyük farkla değil.

        Bir başka aşırı sağ parti olan Vox ise üçüncü sırada yer aldı.

        Hollanda'da RE 7, aşırı sağcı Kimlik ve Demokrasi (ID) 7, EPP 6, Yeşiller 4, S&D 4, Sol 1, diğerleri 1 milletvekilliği aldı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Avrupa Parlamentosu seçimleri
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