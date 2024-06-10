Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ rüzgarı: Fransa'da yüzlerce kişi protesto için toplandı
Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağ partilerin sandıktan birinci çıktığı Fransa'da yüzlerce kişi bu sonucu protesto etmek için bir araya geldi. Sonuçların ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron, parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı
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Fransa'nın başkenti Paris'te vatandaşlar, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ülkede aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine sokağa indi.
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Yüzlerce aşırı sağ karşıtı gösterici Paris'in tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
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Göstericiler, elleriyle ritim tutarak "Gençlik ayağa kalk" sloganları atarken, AP seçiminde sandıktan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) birinci çıkmasına tepki gösterdi.
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Meclisin feshedildiği ülkede göstericiler, gelecek yerel seçimler kapsamında solcu partilerin birleşmesini istedi.
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Fransa'da aşırı sağcı ID 30, Re 14, S&D 13, Sol 8, EPP 6, Yeşiller 5 milletvekili çıkardı.
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MACRON ERKEN SEÇİM KARARI ALDI
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AP seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldığını duyurmuştu.
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Partisinin açık farkla yenilgiye uğramasının ardından açıklamalarda bulunan Macron, sonuçların "Avrupayı savunan partiler için iyi olmadığını" kabul etti ve 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde erken seçime gidileceğini duyurdu.
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Macron, "Oylamayla, parlamenter geleceğimizin seçimini yeniden size vermeye karar verdim. O yüzden bu akşam Ulusal Meclisi feshediyorum.” açıklamasında bulundu.
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