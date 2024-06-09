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        Haberler Dünya Avrupa Son dakika haberi Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken genel seçim kararı aldı | Dış Haberler

        Son dakika haberi Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken genel seçim kararı aldı

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 23:06 Güncelleme: 10.06.2024 - 01:28
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        Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken genel seçim kararı aldı
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde ülkesinde aşırı sağın açık farkla ilk sırada çıkması üzerine parlamentoyu feshederek erken genel seçim kararı aldı

        Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) yüzde 31,50’lik oranla ve açık ara farkla ilk sırayı alırken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans yüzde 15,2'lik oranla ikinci oldu.

        Partisinin açık farkla yenilgiye uğramasının ardından açıklamalarda bulunan Macron, sonuçların "Avrupa'yı savunan partiler için iyi olmadığını" kabul etti ve 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde erken seçime gidileceğini duyurdu.

        Ve ekledi: "Oylamayla, parlamenter geleceğimizin seçimini yeniden size vermeye karar verdim. O yüzden bu akşam Ulusal Meclisi feshediyorum.”

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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