Asgari ücrete ara zam mı geliyor? Gözler Temmuz ayında!
Her sene sonunda belirlenen asgari ücret, 2024 yılında yüzde 49 oranında artırıldı; emekli maaşlarına da yüzde 49,25 olmak üzere zam yapıldı. Bu sene asgari ücrete tek bir zam yapılacağı beklenirken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun Temmuz ayına işaret eden açıklamaları, "Asgari ücrete ara zam mı yapılacak?" diye sordurdu. İşte, detaylar...
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2024 yılında asgari ücret, net olarak 17 bin 2 TL olarak uygulanıyor. Geçen yıl ücret görüşmeleri sürerken, asgari ücrete bu sene bir kez zam yapılacağı açıklanmış ve yüzde 49 oranında artışa gidilmişti. Ancak gelen bir son dakika açıklaması, "Asgari ücrete ara zam mı geliyor?" sorusunu akıllara getirdi. İşte, merak edilenler...
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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SİNYALİ!
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te bir basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu emekli maaşına ve asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu.
Meclisin muhtemelen Nisan ayının ortalarında çalışmalarına başlayacağını anlatan Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz ve Haziran sonu, Temmuz başı itibariyle de emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz." dedi.
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EMEKLİ MAAŞLARINA ARA ZAM MI GELİYOR?
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, açıklamasında başta emekliler olmak üzere tüm çalışanlarla ilgili 'alım gücünü artırıcı' çalışmalar yapacaklarını bildirdi ve Temmuz ayına işaret etti.
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Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akbaşoğlu, "Emekli maaşlarına yönelik 31 Mart'a kadar yeni bir iyileştirme, düzenleme yapılabilir mi?" sorusu üzerine, yerel seçimler nedeniyle 31 Mart'a kadar TBMM'nin olağanüstü toplanmasının gündemlerinde olmadığını söyledi.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI
Daha önce emekli maaşları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözleri dile getirmişti;
En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı, vatandaşlarımız için yeterli değil. Emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek ve kazançtan emeklilerimize hak ettiği kazancı vereceğiz.