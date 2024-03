Oscar'a 'Oppenheimer' damgası

REKLAM advertisement1

96. Oscar Ödülleri ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri arasında kabul edilen Akademi Ödülleri’nin ana sunuculuğunu Jimmy Kimmel üstlendi. Emily Blunt, Ryan Gosling, Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito, Ariana Grande, Melissa McCarthy, Kate McKinnon, Tim Robbins, Sam Rockwell, Nicolas Cage, Matthew McConaughey, Ben Kingsley, Charlize Theron, Jennifer Lawrence gibi ünlü isimler de ödül vermek için sahneye çıktı. Gecenin en önemli ödülü En İyi Filmi ise efsanevi oyuncu Al Pacino sundu.

Jimmy Kimmel

Oscar töreni öncesinde Los Angeles sokaklarında İsrail karşıtı gösteriler vardı. Gazze'ye destek veren protestocular yolları kapadığı için aralarında Barbie'nin yıldızı Margot Robbie'nin de olduğu bazı ünlüler törene gecikti. 'En İyi Uluslararası Film' dalında ödül alan The Zone of Interest filminin yönetmeni Jonathan Glazer teşekkür konuşmasında İsrail ile Filistin'de yaşananlara dikkat çekip "Filmimiz insanlıktan çıkmanın en kötü noktaya vardığını gösteriyor" dedi. Bu arada Mark Ruffalo, Billie Eilish, Rammy Youssef, Mahershala Ali gibi yıldızlar kırmızı halıda Gazze için ateşkes rozeti taktı. Youssef kırmızı halıdaki konuşmasında, "Çocukları öldürmeyi bırakın... Filistin için kalıcı adalet ve barış istiyoruz" dedi.

Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında ödül kazanan Da’Vine Joy Randolph'un teşekkür konuşmasındaki "Hep farklı biri olmayı dilemiştim oysa şimdi sadece kendim olmaya ihtiyacım olduğunu anladım" sözleri ayakta alkışlandı.

En İyi Erkek Oyuncu dalında ödül alan Cillian Murphy ödülünü dünyanın dörtbir yanındaki barış yanlılarına adadı: "Atom bombasını yaratan adam hakkında bir film yaptık ve iyisiyle kötüsüyle artık Oppenheimer'ın dünyasında yaşıyoruz. Bu yüzden bunu her yerdeki barışı savunanlara ithaf etmek istiyorum.”

Cillian Murphy

Favori olduğu En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında ödülü kazanan Robert Downey Jr. ödül konuşmasında, "Sırasıyla berbat çocukluğuma ve Akademi'ye teşekkür ediyorum. Ve veterinerim, eşim Susan Downey'e de teşekkür ederim. Beni bir sokak hayvanı olarak buldu ve severek hayata döndürdü" dedi.

Poor Things (Zavallılar)

En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Emme Stone, gözyaşları içinde yaptığı teşekkür konuşmasında Ryan Gosling I'm Just Ken şarkısını söylerken elbisesinin arkasının patladığını söyledi: "Lütfen arka tarafa bakmayın..."

John Cena, En İyi Kostüm Tasarımı ödülünün anonsunu çırılçıplak yaptı. Cena'ya sahnede perdeden bir elbise giydirildi.

Geceden umduğunu bulamayan Barbie'nin yıldızı Ryan Gosling, pembe renkli, taşlarla süslü takım elbisesi, pembe eldiveniyle seslendirdiği 'I'm Just Ken' şarkısıyla geceye damga vurdu. Dakikalarca ayakta alkışlanan Gosling'e sahnede Guns'N Roses'un gitaristi Slash eşlik etti.

'En İyi Şarkı' dalında Barbie filminden 'What Was I Made For?'la Oscar kazanan Billie Eilish (22) ile Finneas O'Connell (26) 30 yaşına gelmeden 2 Oscar kazanan en genç sanatçılar oldular.

Bazı yapımcıların istememesi nedeniyle Oscar gecesine katılamayacağı söylenen 'Bir Düşüşün Anatomisi' filminin yıldızlarından Messi adlı köpek de tören salonunda yerini aldı. Jimmy Kimmel törenin açılış konuşmasında seyirciler arasında oturan Messi'yi gösterip, "Gerard Depardieu'dan bu yana böyle kusmuk yiyen bir Fransız aktör görmemiştim" dedi.

10 dalda aday olan Martin Scorsese'nin 'Dolunay Katilleri' filmi geceden eli boş ayrıldı.

'Dolunay Katilleri'nde hikayeleri anlatılan Osage yerlileri Oscar gecesinde sahnedeydi.

İŞTE OSCAR'IN KAZANANLARI

EN İYİ FİLM

Oppenheimer

EN İYİ YÖNETMEN

Christopher Nolan (Oppenheimer)

EN İYİ KADIN OYUNCU

Emma Stone (Poor Things)

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Cillian Murphy (Oppenheimer)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

Justine Triet ve Arthur Harari (Anatomy of a Fall - Bir Düşüşün Anatomisi)

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Cord Jefferson (American Fiction)

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

The Zone of Interest (İlgi Alanı)

EN İYİ ANİMASYON

The Boy and The Heron -Çocuk ve Balıkçıl (Hayao Miyazaki)

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

Oppenheimer

EN İYİ MÜZİK

Oppenheimer

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

Barbie (What Was I Made For?)

EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI

Poor Things (Zavallılar)

EN İYİ YAPIM TASARIMI

Poor Things (Zavallılar)

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Poor Things (Zavallılar)

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Godzilla Minus One

EN İYİ KURGU

Oppenheimer

EN İYİ SES

The Zone of Interest (İlgi Alanı)

EN İYİ BELGESEL

20 Days in Mariupol

EN İYİ KISA KONULU BELGESEL

The Last Repair Shop

EN İYİ KISA FİLM

The Wonderful Story of Henry Sugar