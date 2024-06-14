Londra'da yaşayan Efe Önbilgin, 15 yaşındaki kızının velayetinin kaldırılması için 29 Mayıs 2024'te İstanbul 4. Aile Mahkemesi'nde dava açtı. O davada, bugün ara karar açıklandı. Açıklanan kararda; A.Ö'nün babasıyla kalmak istediği ve eğitimine babasının yanında devam etmek istediği bildirildi.

A.Ö'nün Çocuk Esirgeme Yurdu'nda daha fazla kalmasının mağduriyete yol açacağı için babası Efe Önbilgin'e teslimine karar verildi. Ara kararde; geçici velayete ilişkin talebin, dosya kapsamı dikkate alınarak deliller toplandıktan sonra değerlendirilmesine karar verilmesi gerektiğine ilişkin ifadeleri yer aldı.

Deniz Akkaya, yaptığı açıklamada; "Çocuğumun velayetini falan vermedim. Sadrece 15 senedir ilk defa babasıyla yaz tatiline çıkacak. Babasıyla yaz tatiline çıkması için izin verdim" dedi.