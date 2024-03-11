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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da korkunç olay! Baba oğlunu öldürdü - Son dakika Adana haberleri

        Adana'da korkunç olay! Baba oğlunu öldürdü!

        Adana'da yürekleri yakan bir cinayet yaşandı. 66 yaşındaki Tamer Evren, uyuşturucu için para isteyen 38 yaşındaki oğlu Hazım Evren'i çıkan tartışmada av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 14:41 Güncelleme: 11.03.2024 - 14:41
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        Adana'da korkunç olay! Baba oğlunu öldürdü!
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        Adana'da olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi.

        BABA OĞUL ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Hazım Evren (38) ile para istediği babası Tamer Evren (66) arasında tartışma çıktı.

        OĞLUNU SIRTINDAN VURDU

        Tartışmanın büyümesi ile Hazım Evren, babasını darp etti. Evdeki av tüfeğini alan Tamer Evren, oğlunu sırtından vurdu.

        BABA GÖZALTINA ALINDI

        İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Hazım Evren'in hayatını kaybettiği belirlendi, baba gözaltına alındı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Evren'in yakınları gözyaşı dökerken, cenaze Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #adana cinayet
        #Son dakika haberler
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