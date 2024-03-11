Kayhan Yıldızoğlu’nun kızları Sibel Aybar ve Deniz Yıldızoğlu, babalarının cenaze töreni istemediğini söyledi. Sibel Aybar; "Çok özel bir insandı. Herkesin çok sevdiği, herkese çok yakın, sıcak, entelektüel, iyi bir arkadaş, iyi bir babaydı. Benim ve herkes için çok önemli birisi gitti. Hasta oldu ama hiçbir zaman yenik düşmedi. Hep aklı başında, ayaktaydı. Gözleri görmüyordu ve onu en çok bu rahatsız ediyordu. Kontrolü elinde tutmayı seven birisiydi. Böyle bir şey planlamıyordu. Çok daha sade bir şey istiyordu. İnsanları burada topladığı için bile üzülen bir insandır. Tören istemiyordu. Babamız olduğu için söylemiyoruz; bir değerdi" diye konuştu.