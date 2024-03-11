NATO'nun 32'nci üyesi İsveç'in bayrağı NATO karargahında

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de o gün yaptığı açıklamada, bunu "tarihi bir gün" olarak nitelendirmiş ve "İsveç artık NATO masasında hak ettiği yeri alacak ve NATO politikalarını ve kararlarını şekillendirmede eşit söz hakkına sahip olacak" açıklamasında bulunmuştu.