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        Haberler Dünya NATO'nun 32'nci üyesi İsveç'in bayrağı NATO karargahında

        NATO'nun 32'nci üyesi İsveç'in bayrağı NATO karargahında

        2022 Mayıs ayında NATO'ya üye olmak için başvuru yapan İsveç'in üyeliği 7 Mart günü resmen onaylanmıştı. NATO'nun 32. üyesi olan İsveç'in bayrağı Brüksel'deki NATO karargahında göndere çekildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 14:40 Güncelleme: 11.03.2024 - 14:40
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          NATO'nun 32'nci üyesi ilan edilen İsveç'in bayrağı Brüksel'deki NATO karargahında göndere çekildi.

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          2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından güvenlik gerekçeleriyle NATO'nun kapısını çalan İsveç, başvurusundan 659 gün sonra resmen NATO'ya katıldı.

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          Böylece NATO'nun 32. üyesi olan İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası yıllardır sürdürdüğü tarafsızlık politikası sona erdi

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          İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki töreni izledi.

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          Stoltenberg, Kristersson'la birlikte yaptığı konuşmada İsveç'i NATO'nun en yeni üyesi olarak selamladı.

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          Kristersson, İsveç'in güvenliği sağlamak ama aynı zamanda ittifaka da güvenlik sağlamak için katıldığını söyledi.

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          "TARİHİ BİR GÜN" DEMİŞTİ

          Kristersson, 7 Mart günü İsveç'in NATO'ya resmen katılmasının ardından yaptığı açıklamada "Bugün gerçekten tarihi bir gün. Gururluyuz. Tüm NATO müttefiklerimizin yüksek beklentilerini karşılayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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          NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de o gün yaptığı açıklamada, bunu "tarihi bir gün" olarak nitelendirmiş ve "İsveç artık NATO masasında hak ettiği yeri alacak ve NATO politikalarını ve kararlarını şekillendirmede eşit söz hakkına sahip olacak" açıklamasında bulunmuştu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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