Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakem yorumları! İçeride mi, dışarıda mı?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı Pendikspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1 mağlup ederken, maça hakem kararları damgasını vurdu. Fenerbahçe'nin VAR incelemesi sonrası kazandığı penaltı ve Pendikspor'a çıkan kırmızı kartlar çok konuşuldu. Eski hakemler Fenerbahçe-Pendikspor maçının tartışmalı hakem kararlarını yorumladı.
- 1
Soru: Murat Akça'nın Edin Dzeko'ya müdahalesinde devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Faul standartı yoktu. Öyle başladı, öyle de bitti maç. Murat Akça, Dzeko'yu etkili bir şekilde çekti, bu pozisyon fauldü. Karta gerek yok.
Deniz Çoban: Görünen köy kılavuz istemez. Kadir Sağlam ne zaman sahaya çıksa çaldığı çalmadığı düdüklerle, gösterdiği göstermediği kartlarla maçın gidişatına etki ediyor. Skor kendiliğinden ortaya çıkarsa problem olmuyor. Kadir Sağlam, bir şeyleri çözmek zorunda kalırsa sorun çıkıyor.
Bahattin Duran: Ne yazık ki bir FIFA hakemi için iyi şeyler söyleyemeyeceğiz. Hatta bir FIFA hakemine yakışmadı verdiği kararlar.
- 2
Soru: 9. dakikada Jayden Oosterwolde'nin Halil Akbunar'a yaptığı müdahalede faul var mı, oyunun devam etmesi doğru karar mı?
Deniz Çoban: Başını sağa sola çeviriyor, faul bile çalmıyor. Sarı kartlık ihlalleri devam ettirdi. Faul olmayan yerde kart verdi. İnanılmaz bir standartsızlık. Şaşırmıyorum. Süper Lig'e çıkması, büyük takımların maçlarında görev alması, FIFA kokartı takması Kadir Sağlam'ın sorunu değil. Kimler o merhalelerde imza attı Kadir Sağlam'ın yükselmesine, bölge sorumlusu kimdi, ben buldum çıkardım diyen kimdi, bugün hala ben çıkardım diyen kim tespit edilecek, onların yetkileri varsa ellerinden yetkileri alınacak.
Bülent Yıldırım: Bu pozisyonun devam ettirilme imkanı yok. Ayağa basma var. Ayağa basmayı kaçırsan elle temas var.
Bahattin Duran: Net bir faul. Oosterwolde kesinlikle sarı kart. Ferdi de vuruyor aslında. Aynı anda iki faul yapılıyor.
- 3
Soru: 15. dakikada Mert Müldür'ün gördüğü sarı kart doğru mu?
Deniz Çoban: Oyuncu pası veriyor, boş alana koşu yapacak, Mert ayağını uzatarak boş alana koşu yapmasını engelleyerek sportmenlik dışı davrandı.
Bahattin Duran: Sarı kart doğru.
Bülent Yıldırım: Sarı kart doğru.
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- 4
Soru: Oosterwolde'nin gördüğü sarı kart doğru mu?
Bülent Yıldırım: Oosterwolde, sarı kart görmesi gereken pozisyonda görmedi. Görmemesi gereken, omuz omuza futbol içindeki normal bir mücadelede sarı kart gördü. Bu faul arkadan çekse, arkadan yapsa faul. Başka türlü nasıl mücadele edecek. Yanlış bir sarı kart.
Deniz Çoban: Umut Nayir avantaj elde edip önde olsa umut vaad eden bir pozisyon olsa... İkili mücadele devam ediyor. Daha bir oyuncu kurtulup gitmemiş, umut vaad eden atak başlamamış, Oosterwolde'nin etkili bir etme tutma çekmesi yok. Burada sarı kart niye.
Bahattin Duran: Oosterwolde'nin bir faulü var ama yan yanalar. Sadece bir faul daha doğru olurdu.
- 5
Soru: 29. dakikada Tadic'in Serkan'a müdahalesinde faul kararı doğru mu, sarı kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Tadic, kolunu arkaya çıkarıp vurdu. Hakem faulü vermesine rağmen kartı göstermedi.
Bahattin Duran: Çok üzgünüm. Anlayamıyorum. Sarı kart bu.
Deniz Çoban: Bu açık bir sarı kart.
- 6
Soru: 45+12. dakikada Dzeko'nun yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Temas var ama faulü oluşturacak nitelikte değil. Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Basit bir temas. Devam kararı son derece doğru.
Bahattin Duran: Welinton sadece dokunmuş. Dzeko teması hisseder hissetmez kendini bırakmış.
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- 7
Devre arasında Mert Hakan Yandaş ile hakem Kadir Sağlam'ın diyaloğu...
Bülent Yıldırım: "Ağzından okuduğum 'Bak dikkatli ol, bak dikkatli ol, buradan çıkamazsın' diyor. Gördüğüm bu. Siz böyle yaparsanız tıpış tıpış, futbolcu her şeyi söyler size. Hakemliğin birinci kuralı kişilik ve karakterdir. Hem saha içinde hem saha dışında. Hata yaparsın, karar yanlış olabilir, bir gün kötü geçer. Hepsi kabul. Bu diyaloğu çektiğiniz zaman, gerekli hakemlik duruşu göstermediğiniz zaman benim için hakem falan değilsiniz. Benim idari gücüm olsa, yetkim olsa şu anda bu arkadaşımızın tahtasını kapatırım, ciddi bir rehabilitasyon dönemine alırım. Bir büyüğü olarak çok üzüldüm ama asla kabul edilemez bir hakemlik duruşu.
Deniz Çoban: Diyelim ki Mert Hakan, böyle bir şey söylemedi hakeme. Maç bittikten sonra hakemin yanına gidip uzunca bir süre yaptığı kararları sorgulayacak şekilde el kol hareketleriyle itiraz etmek sarı kart. Sürekli parmağıyla işaret ederek hakeme öyle şeyler söylemesi falan minimum sarı kartlık ihlaldir. Geçmişte Serdar Aziz, Cihan Aydın'ı koluyla itmişti. Daha önce bir maç daha oldu. MHK maç vermeye devam ediyor dedik. Bahattin'in koluna vurdular. Suat Arslanboğa bunu yaşayınca sözleşmesini iptal edecek kadar titiz davranıyordu MHK. Şimdi davranmıyor. Çok daha fazlası yapılacak dedik. Geldi bir tanesi hakemin kulağına eğilerek bir şeyler söyledi, yuttunuz. Bakın katlanarak devam ediyor.
Bahattin Duran: Hakem olarak sizin gergin olma hakkınız yok. Futbolcular saygı sınırlarında olmak zorunda, sizin de öyle. Artık kişisel alanınıza futbolcuları sokup bunları yemeyin. Galatasaray maçında oldu, Fenerbahçe maçında oldu, her maçta oluyor artık bu.
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Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı
Deniz Çoban: Bu pozisyon ceza sahası çizgisinin milimetrik üzerinde de olabilir, dışında da olabilir. Konu o değil. VAR'ın bir pozisyonda devreye girmesi için açık, net, tartışmasız, bariz bir kanıtının olmaması lazım. Bu pozisyonu 15 dakika inceledim. Bir bakıyorum içeride mi, bir bakıyorum dışarıda mı diyorum. Emin olamıyorum. VAR, emin olamadan hissiyatıyla karar veremez. VAR müdahalesi yanlış. Hakem dışarıda vermiş, serbest vuruşla devam edilmeliydi. Eğer içerideyse bu pozisyon, izlemesine gerek yok. İçeride dışarıda kararı coğrafi bir karar. Ofsaytta olduğu gibi. Kulağına söylüyor, penaltı veriliyor. Orada bir yanlışlık yok. Ben bırakın penaltının içeride olmasını, pozisyon faul olduğu konusunda şüphem var. Topa Ndiaye vuruyor. Faulü tartışırım. Hakem vermişse kabul. Ben bu kadar açı izledim, içeride mi dışarıda mı karar veremedim. VAR, hangi somut delille müdahale etti, anlayamıyorum. Salı günü VAR kayıtlarında da duyulmayacak. VAR müdahalesi yanlış. Ortada somut bir delil yok. Faul konusunda da emin değilim ama hakem vermişse kabul ediyorum.
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Bülent Yıldırım: Hakemin yeri yanlış. Üst düzey hakem burada durmaz. Hakem olayı görecek şekilde kendini konumlandırır. Tamam burada temas var. Hakem faul olduğunu düşündü, tamam. VAR protokolüne göre, içeride mi dışarıda mı pozisyonlarında vereceği kararlarda tartışmasız bir şekilde kanıt olursa ancak o zaman res'en kararı değiştirirsiniz. Burada, bu pozisyonda içeride mi dışarıda mı çözüyorum. İrfan'ın sağ ayağına baktığı için temas anını çözemedi. Gri bir alanda hakemin kararını değiştirdi. Burada İrfan topla oynayamıyor, İrfan düzeltirken Badou ayak burnuyla topa vuruyor. Tabanı rakibi göstermiyor. Top boşlukta. Topa vurma hamlesinden sonra Badou İrfan Can'a vurmuyor, İrfan Can'ın kramponu Badou'ya vuruyor. Başından sonuna skandal.
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Bahattin Duran: Ben hakemin kararına saygı duyarım. VAR müdahalesi yanlış. İrfan Can sol ayağının üstüyle yumuşatacak. Hafif temas etti diyelim. Badou sonra topa vuruyor, top 10-12 metre ileri gidiyor. Badou'nun topa vurması yetmiyor, topa vurduktan sonra İrfan'a vurmaması gerekiyor. Burada müdahalenin içeride mi dışarıda mı olduğunu söyleyemiyorum. İkisini de söyleyemiyorum. Böyle olduğu için, ben VAR'da olsaydım müdahale edemezdim. Hakem kararına saygı duyup atışı yatpırırdım. Bu görüntülerle VAR müdahalesi doğru değil.
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Soru: İrfan Can'ın Nuno'ya müdahalesinde penaltı gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Böyle penaltı olmaz.
Deniz Çoban: Devam.
Bahattin Duran: Böyle ihlal olmaz.
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Soru: Arnaud Lusamba'nın gördüğü kırmızı kart doğru mu?
Deniz Çoban: Faul diyelim. Osayi geçti nereye gidiyor. Taça doğru gidiyor. Kontrolsüz bir faul mü? Taktik faul, o da yok. Sarı karta katılmıyorum. Faul konusunda da tereddütlüyüm. Fenerbahçeli oyuncu ayağını takarak gidiyor. Herhalde dedi ki beni çok ezdiler dedi, ikinci sarıyı gösterdi. O doğru.
Bülent Yıldırım: Bu sadece faul. Sarı kart yanlış. Ondan sonraki tepki kabul edilmez.
Bahattin Duran: Lusamba'nın ilk sarı kartı yanlış. Protesto yanlış. Oradaki sarı kart doğru.
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Soru: İbrahim Üzülmez'in gördüğü kırmızı kart doğru mu?
Bülent Yıldırım: Bilemeyiz. 4. hakem söylemiştir. Eleştiremeyiz.
Deniz Çoban: Sahaya girdin diyor. Burak Pakkan, bu zamana kadar tepkisiz kaldı, burada İbrahim Hoca'yı attırdı. 90'dan sonra farkına vardılar neler yaşadıklarının...
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Soru: 54. dakikada Ndiaye'nin gördüğü kart doğru mu? Sonrasında itirazları var.
Deniz Çoban: Çok doğru bir karar. Hiç tereddüt yok. Sarı kart doğru. El yüze geliyor. Sonra Ndiaye'nin hareketleri... Umut Nayir sakinleştiriyor Ndiaye'yi.
Bülent Yıldırım: Kolunuzu, top sizde olsa bile, rakibinizin yüzüne vurursanız sarı kart. Ndiaye arkadan yaramazlık yaptı. Umut Nayir toparladı. Tolere edilebilir seviye değil yine. Burada siz bu kardeşimize, Badou Ndiaye gözünüze baka baka hareketleri yok. Böyle sakin sakin demekle olmaz. İkinci sarı kartla ihraç edeceksiniz. Zıplaya zıplaya itiraz ediyor. Topa da vuruyor düdükten sonra.
Bahattin Duran: Hakeme itirazları kabul edilemez. Yanlış faul verirsiniz, yanlış kart verirsiniz. Umut Nayir'in yüzünden anlaşılıyor. Umut Nayir ve hakem sakinleştirmeye çalışıyor. Bu açık ve net ikinci sarı kart. Tartışmasız.
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Soru: Mert Hakan Yandaş'ın golden sonra sevincinde kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Rakip teknik alana gelip abartılı, yoruma açık sevindiğiniz zaman karşılığı sportmenlik dışı hareket. Mutlaka sarı kart görmesi gerekirdi.
Deniz Çoban: Pendik kulübesi önünde yapıyor bunu. Kulübe ardından fırladı. Maçın 4. hakemi Burak Pakkan, hiç yardım etmedi hakeme. Burada hakeme sarı kart için uyaracak. Kulübeden çıkanları da Burak Pakkan sakinleştiriyor.
Bahattin Duran: Hakem ekibi görecek, oyun kuralları kitabındaki kuralı uygulayacak. Benim için minimum sarı kart.
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Soru: Welinton'un ilk sarı kartı doğru mu?
Deniz Çoban: Faulü konuşuruz. Sarı kart asla aklıma gelmez ama hakem elinde sarı kartla geldi. Bu niye sarı kart? Bir izahı olmalı. Topla ilerleyen oyuncunun kademesine koşmak için koşuyor. Düdüğü kartı Ferdi'ye verseniz, o bile düşünülmez.
Bülent Yıldırım: Bu omuz omuza bir pozisyon. Asla kart düşünülmeyecek bir faul. Asla sarı kart çıkmaz. Çok komik.
Bahattin Duran: En fazla olur, o da en fazla. Kart olmaz.
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Soru: Welinton'un ikinci sarı kartı doğru mu?
Deniz Çoban: Welinton, ayağının ucuyla belli belirsiz dokunuyor. Faul kabul. Hakem sarı kart niye gösteriyor. Böyle gidiyordu diyor. Böyle gidiyor olması sarı kart değil. Gitse umut vaad eden atak değil. 5 tane Pendiksporlu var. Hemen bir tanesi kademe giriyor zaten. Faule itirazım yok ama asla ve asla sarı kart değil. Welinton'un iki sarı kartını toplasan 1 kart değil.
Bülent Yıldırım: İkinci sarı kart değil. Sadece faul.
Bahattin Duran: Çok net faul, sarı kart olmaz. İkinci sarı kart da olmaz, birinci sarı kart da...