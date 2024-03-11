Kamil 16 yaşındaydı! Ot kavgası!

Diyarbakır'da olay, 8 Mart’ta akşam saatlerinde Çınar ilçesinin kırsal Yuvacık Mahallesi'nde meydana geldi.

Kavgada Kamil Aktepe (16), A.A., M.A. ve Y.A. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kamil Aktepe, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

"10 METRE MESAFEDEN HAVAYA ATEŞ ETTİM"

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Askeri Aktepe, A.A., A.A., H.A., Ş.A., V.A., Y.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı. Aktepe ifadesinde köy meydanında tarafların kavga ettiklerini gördüğünü belirterek, “Yanımda bulundurduğum silahımla tarafları ayırmak için olay yerine gittim. Taraflar kendi aralarında sopalarla kavga ediyorlardı. Ben de ayırmak için 10 metre mesafeden havaya ateş ettim.

"NASIL ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYORUM"

Bu sırada benden başka silah kullanan yoktu. Babam veya kimse bana hiçbir şekilde bir şey demedi. Ölen kişinin nasıl öldüğünü bilmiyorum. Tarafları birbirinden ayırdıktan sonra ben koyunların yanına gittim. Yanımda bulunan iki silah da bana aittir. Kaçmadım, ölen kişiyi de ben öldürmedim” diye konuştu.