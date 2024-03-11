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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kamil 16 yaşındaydı! Ot kavgası!

        Kamil 16 yaşındaydı! Ot kavgası!

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada ölen 16 yaşındaki Kamil Aktepe'nin cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan amcasının oğlu 48 yaşındaki Askeri Aktepe tutuklandı. Aktepe ifadesinde, tarafları ayırmak için havaya ateş ettiğini belirterek, "Taraflar kendi aralarında sopalarla kavga ediyorlardı. Ben de ayırmak için 10 metre mesafeden havaya ateş ettim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 14:05 Güncelleme: 11.03.2024 - 14:05
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        Kamil 16 yaşındaydı! Ot kavgası!
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        Diyarbakır'da olay, 8 Mart’ta akşam saatlerinde Çınar ilçesinin kırsal Yuvacık Mahallesi'nde meydana geldi.

        HAYVANLARI OTLATMA KAVGASI

        DHA'da yer alan habere göre amca çocukları arasında arazide hayvanların otlatılması nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

        Kavgada Kamil Aktepe (16), A.A., M.A. ve Y.A. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kamil Aktepe, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Aktepe’nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından gözyaşları içerisinde alınarak Yuvacık Mahallesi’nde toprağa verildi.

        "10 METRE MESAFEDEN HAVAYA ATEŞ ETTİM"

        Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Askeri Aktepe, A.A., A.A., H.A., Ş.A., V.A., Y.A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi gözaltına aldı. Aktepe ifadesinde köy meydanında tarafların kavga ettiklerini gördüğünü belirterek, “Yanımda bulundurduğum silahımla tarafları ayırmak için olay yerine gittim. Taraflar kendi aralarında sopalarla kavga ediyorlardı. Ben de ayırmak için 10 metre mesafeden havaya ateş ettim.

        "NASIL ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYORUM"

        Bu sırada benden başka silah kullanan yoktu. Babam veya kimse bana hiçbir şekilde bir şey demedi. Ölen kişinin nasıl öldüğünü bilmiyorum. Tarafları birbirinden ayırdıktan sonra ben koyunların yanına gittim. Yanımda bulunan iki silah da bana aittir. Kaçmadım, ölen kişiyi de ben öldürmedim” diye konuştu.

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        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
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