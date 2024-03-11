REKLAM advertisement1

Korkunç olay, 3 gün önce saat 23.30 sıralarında, Konak’ta bir parkta meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, aynı yemek şirketinde çalışan Oya Tarhan ile kızı İlayda Alkan, parkta otururken bir hastanede veri giriş memuru olarak çalışan Yunus Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Bıçaklı saldırıda anne ağır yaralandı, 20 yaşındaki kızı İlayda Alkan hayatını kaybetti. İzmir’de yaşanan bu vahşetin görüntüleri soruşturma dosyasına girdi. REKLAM

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde sürdürülen soruşturmada saldırıyla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Yakalandığında önce olayı hatırlamadığını iddia eden katil zanlısı Yunus Y., daha sonra cinayeti işlediğini itiraf etti. Yunus Y., ifadesinde, karşı tarafın önce bıçakla saldırdığını iddia ederek kendisinin buna karşılık verdiğini iddia etti.

DEHŞETİN GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ Dehşetin ardından, çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili kamera görüntüleri elde etti. Elde edilen görüntülere göre, anne ve kızı parkta oturuyor. Bu sırada zanlı, elinde alkol şişesi ve bıçakla anne ve kızına doğru ilerliyor. Zanlı önce elindeki şişeyi kırıyor, ardından bankta oturan anne kıza nedensiz şekilde saldırmaya başlıyor. Elde edilen görüntüler soruşturma dosyasına girdi. REKLAM

KENDİSİNİ Mİ VURDU YOKSA KARŞI TARAF MI VURDU? Olay yerinde yapılan incelemede ikinci bir bıçak bulunmuştu. Görüntülere göre, saldırıyı ilk gerçekleştirenin zanlı olduğu görülüyor.

İkinci bıçağın ise genç kıza ait olma ihtimalinin olduğu ve saldırı üzerine kendisini korumak için kullanmaya çalıştığı düşünülüyor. Bir diğer ihtimale göre görüntülerde Yusuf Y.’nin bir ara dizleri üzerine düştüğü görülüyor. O an kazayla dizini bıçaklamış olma ihtimali de değerlendiriliyor. Fotoğraflar: DHA