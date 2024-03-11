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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir kadına şiddet haberi daha: Van'da karısını bıçaklayan caniye meydan dayağı! - Son dakika haberler

        Eşini cadde ortasında bıçakladı; çevredekiler saldırdı

        Van'da sokak ortasında karısını bıçaklayan bir caniye çevredekiler müdahale etti. Vatandaşların saldırdığı zanlıyı polis kurtarırken yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 14:24 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:22
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        Karısını bıçaklayan caniye meydan dayağı!
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        Van'da Z.Ş., tartıştığı eşi tarafından cadde ortasında bıçaklandı. Z.Ş. hastaneye kaldırılırken, çevredekilerin saldırdığı şüpheli polis ekiplerince kurtarılıp, gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Z.Ş., tartıştığı eşi tarafından bıçaklandı.

        ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERDİ

        İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralı ambulansla hastaneye götürülürken, şüpheliye çevredekiler tepki gösterdi.

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        YARALI KADIN YOĞUN BAKIMA ALINDI

        Vatandaşlar şüpheliye saldırırken, polis araya girdi. Polislerin kurtardığı şüpheli gözaltına alınırken, Z.K.'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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