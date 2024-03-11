96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze ve ateşkes çağrıları

ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan Dolby Theatre'da gerçekleştirilen ödül töreninde Oppenheimer filmi kadar Gazze'de yaşanan katliamlara tepkiler de dikkati çekti.

Ödül töreninden önce Dolby Theatre önünde toplanan Filistin destekçisi göstericiler Gazze'de acil ateşkes için gösteri yaptı ve yolu kapadı. Amerikan medyasının da yer verdiği Gazze'ye destek gösterisi nedeniyle ödül töreni bir süre geç başlarken, Gazze'de acil ateşkes talebinde bulunan ünlü Hollywood oyuncuları da kırmızı halıda yakalarında "ateşkesi" sembolize eden broşlarla poz verdi.

Ünlü oyuncu Ramy Youssef da ödül töreni öncesinde medyaya yaptığı açıklamada, "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın." mesajını verdi.

Glazer, yaptığı konuşmada, "Şu an burada (Gazze'deki) bir işgal ile gasbedilen Holokost'u ve Yahudiliklerini reddeden kişiler olarak karşınızda duruyoruz. Bu işgal pek çok masum insan için çatışma getirdi, ister İsrail'deki 7 Ekim kurbanları olsun, isterse halen Gazze'de devam eden saldırılar olsun, hepsi bu insanlıktan çıkarma eylemlerinin kurbanları." şeklinde konuştu.

KIMMEL'DAN TRUMP'A GÖNDERME

Öte yandan Eski ABD Başkanı Trump'a da törenin sunucusu Jimmy Kimmel'ın mesajı damgasını vurdu.

Trump'ın kendi sosyal medya platformu TruthSocial üzerinden "Oscar'da bugüne kadar Jimmy Kimmel'den daha kötü bir sunucu oldu mu? Kimmel'den kurtulup ve onun yerine başka bir tükenmiş ama ucuz ABC 'yeteneği' olan George Slopanopoulos'u koymalıydınız. Sahnedeki herkesin daha büyük, daha güçlü ve daha göz alıcı görünmesini sağlardı. Ayrıca bu gece gerçekten kötü bir programdı. Neden Oscar'ları sadece hak edenlere vermiyorlar? AMERİKA'YI YENİDEN HARİKA YAPIN!" mesajını paylaştı.

Kimmel ise sahnede Trump'a yanıt olarak "Bakalım, TruthSocial'da hangi eski başkanın paylaşım paylaştığını tahmin edebilecek misiniz? Kimse var mı? Yok mu? Peki o zaman, teşekkürler Başkan Trump. İzlediğiniz için teşekkürler, açıkçası şaşırdım. Hala hapis cezanız sona ermedi mi?" diye alay etti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.