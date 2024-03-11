Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

EKSİKLER

Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir maç ceza alan Colley, Gaziantep FK deplasmanında takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığı bulunan Salih Uçan da kadroda yok. Öte yandan uzun süreli sakatlıkları bulunan Amir, Tayfur Bingöl ile Alex-Oxlade Chamberlain de kadroda yer alamayacak. Rebic de teknik heyet kararıyla kadroda yok.