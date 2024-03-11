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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler

        Beşiktaş'ın yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Gökhan İnler, futbolcu sözleşmesi yapılmasına rağmen 1 dakika bile süre alamadı. İnler'e eski yönetim tarafından jübile ve sportif direktörlük gibi sözler verilse de bunların yazıya dökülmediği aktarıldı. UEFA'dan yöneticilik kursu almayı sürdüren Gökhan İnler'in maaşı ise aylık 500 bin TL

        Giriş: 11.03.2024 - 12:50 Güncelleme: 11.03.2024 - 12:50
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        Beşiktaş'ta bir garip transfer: Gökhan İnler
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        Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın gündeme damga vuran son Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamaların yankıları devam ediyor.

        Arat, toplantıda Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcularından olan Gökhan İnler ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Arat, “Bir sporcumuz, locası nedeniyle kulübü icraya veriyor. Sonra kulübümüz, o sporcuyla jübile için sözleşme imzalıyor ve oyuncuya ayda 500 bin TL ödeniyor. Ödenmediği zaman da kulübe ihtarname yolluyor” ifadelerini kullanmıştı.

        HEM FUTBOLCU HEM SPORTİF İŞLER

        Adana Demirspor'la yollarını ayıran Gökhan İnler'in transferin son gününde Beşiktaş'a imza atması sürpriz bir gelişme olmuştu. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Kulübümüze öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak olan Gökhan İnler, sahip olduğu tecrübeyle futbolcularımıza katkı sağlayacak ve ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.

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        SADECE ÖZEL MAÇTA OYNADI!

        Ancak Gökhan İnler, bu sezon hiçbir resmi maçta süre alamazken sadece 4 lig maçında kulübede yer aldı. 39 yaşındaki isim, bu sezon göreve gelen 5 hocadan sadece Rıza Çalımbay döneminde Sakaryaspor ile Süleyman Seba anısına oynanan özel maçta oyuna girip 58 dakika süre aldı.

        JÜBİLE VE SPORTİF DİREKTÖRLÜK SÖZÜ VAR AMA...

        Gökhan İnler'e sezon sonunda önce jübile ardından da sportif direktörlük vaadi verilse de bunların sözlü olduğu ve kontratında yazılı herhangi bir maddenin bulunmadığı öğrenildi. Sadece futbolcu sözleşmesi yapıldığı belirtilen İnler, UEFA'da yöneticilik kurslarına ise katılımını sürdürüyor.

        AYLIK 500 BİN TL MAAŞ

        Gökhan İnler, Beşiktaş'tan şu anda aylık 500 bin TL kazanıyor. Tecrübeli futbolcu, 2016-2017 sezonunda da siyah-beyazlı formayı giymiş ama çok fazla şans bulamadığı sezonun ardından takımdan ayrılmıştı.

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