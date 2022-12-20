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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA | 2023 Asgari ücret zammı karara bağlanıyor! Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Asgari ücret zammında rakamlar şekilleniyor! Gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3.toplantısında!

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca işçi ve işverenin gündeminde yer alıyor. 20 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3.toplantısında işçi, işveren ve hükümetin rakamları değerlendirilecek. Bakan Bilgin'in açıklamasına göre toplantıdan sonra yeni asgari ücret zammında uzlaşmaya varılacak. İşte, 2023 asgari ücret zammı son durum...

Giriş: 20.12.2022 - 08:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücret zammını belirlemek için üçüncü kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasına göre 3.toplantının ardından asgari ücret zammı karara bağlanacak. DİSK 13 bin 200 lira talebinde bulunurken işvereni temsil eden TİSK ise makul asgari ücret zammı çağrısında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan ankete göre ise yeni asgari ücret zammı 7 bin 845 TL olarak hesaplandı. 20 Aralık günü gerçekleştirilecek toplantının ardından "Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt bulmuş olacak. İşte, 2023 yeni asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...

  • ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3.KEZ TOPLANIYOR!

    Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık’ta düzenlendi. İkinci toplantı ise 14 Aralık’ta gerçekleşti. Asgari ücret 3. toplantısı ise 20 Aralık saat 14.00'da yapılacak.

  • "TOPLANTIDAN SONRA UZLAŞMAYA VARACAĞIZ"

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere 20 Aralık salı günü saat 14.00’te üçüncü kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Toplantıdan sonra bir uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz” dedi.

    Komisyon toplantısından sonra asgari ücret kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

  • DİSK'TEN 13 BİN 200 TL TALEBİ!

    Komisyonda işçileri temsil eden TÜRK – İŞ, 7.785 TL’lik açlık sınırını, pazarlık başlangıç rakamı olarak açıkladı. HAK – İŞ insan onuruna yaraşır bir asgari ücret talebinde bulunurken rakam telaffuz etmedi. DİSK ise asgari ücretin net 13 bin 200 lira olmasını istedi. Komisyonda işvereni temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise “makul asgari ücret” çağrısında bulundu.

  • CHP'NİN TALEBİ 10.128 TL

    Üç büyük kent başta olmak üzere 11 büyükşehir belediyesini elinde bulunduran CHP, asgari ücretin 10.128 TL olması gerektiğini açıkladı.

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