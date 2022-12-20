Komisyonun çalışmaları son derece olumlu geçti. Sayın Bakanın verdikleri ılımlı hava ile birlikte Türk İş Başkanlar kurulu toplandı. Türk İş Yönetim Kurulu olarak bir araya geldik 9 bin lira rakamını ortaya koyduk. Sayın Başkanla telefon görüşmesi yaptık, TİSK'in Başkanı sayın Bakan'ın yanındaydı, bizi de davet etti. Israrla sormamıza rağmen ne bakanlık ne işverenler elini göstermedi. Toplantı yeterince uzadı. Oradan ayrıldık ve Bakanlıkta söylediğimiz 9 bin lira t eklifini sayın Başkan basına açıkladı. Önemli olan paranın alım gücünün korunmasını söylemiştik. Bu çerçevede sayın Bakanımız ya da işveren temsilcilerimiz bizim teklifimizin karşısında herhangi teklifte bulunmuş olsaydı oradan ayrılmazdık. Artık son noktaydı bizim için. Bize tekrar davet gelirse, toplantıya katılırsak masanın üzerinde 9 bin lira var. Bunun altına düşüleceğini sanmıyorum. Bakanlık ve işveren tarafı kabul ederse her zaman hazırız. Mutabakatla imzalarız, 9 binin altına maalesef düşme şansımız yok.