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Asgari ücret 3. toplantı sona erdi! Asgari ücret 4. toplantı olacak mı, ne zaman yapılacak?

Asgari ücret 3. toplantı sona erdi! Asgari ücret 4. toplantı ne zaman yapılacak?

Asgari ücrette 3. toplantı 20 Aralık Salı günü işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. 3. saat süren toplantıda işçi ve işveren temsilcileri bir rakam üzerinde uzlaşıya varamazken, asgari ücrette 4. toplantının ne zaman yapılacağı kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantı tarihi...

Giriş: 20.12.2022 - 18:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milyonların gözü 20 Aralık'ta 3'üncüsü gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararlarındaydı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda taraflar rakam konusunda uzlaşıya varamazken,  Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Atalay, "Türk-İş’in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o mesele içinde olmayız" ifadelerini kullandı. Peki, "Asgari ücret 4. toplantı olacak mı, ne zaman yapılacak?"

  • ASGARİ ÜCRET TOPLANTI 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

    2021 ılında asgari ücret toplantısı 4 kez yapılmıştı. Yapılan 4. toplantının ardından açıklanan asgari ücret için bu yıl da kaç toplantı yapılacağı merak edilmeye başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat bilgin 20 Aralık Salı günü yapılacak toplantı için "uzlaşmaya varacağız" ifadelerin yer verdi. Asgari ücretin 4. toplantı sonrası açıklanması bekleniyor. Ayrıca asgari ücretin 26 Aralık'ta gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı sonrası açıklanacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

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    TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: TEKLİFİMİZ 9 BİN TL

    Komisyonda işçileri temsil eden TÜRK-İŞ'in Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Atalay, "20 gündür süren bir süreç, arkadaşlar üçüncü toplantıyı yaptılar. Beni de buraya çağırdılar. TÜRK-İŞ 40 senedir bir araştırma yapıyor. Ayın birinde TÜRK-İŞ'in açlık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 10 bin TL. Böyle bir ifade kullanmıştık, bu ifade üzerinden 20 gündür TÜRK-İŞ'in teklifi 7 bin 785 TL dendi. Bizim bu zamana kadar hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi yukarıda Bakan Bey'e, Komisyon'a söyledim. TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9 bin TL'dir. Verirlerse masaya oturur, görüşür imzalarız, vermezlerse bu meselenin içinde olmayız" dedi.

     

  • ŞU ANDA MALİYET 7 BİN 603 TL

    Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

     

     

  • Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirasını brüt asgari ücret, bin 3 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

     

  • KAVLAK: 9 BİNDEN AŞAĞI İNME ŞANSIMIZ YOK

    Habertürk TV'de Bedrican Özbey'in sorularını yanıtlayan TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak şu değerlendirmede bulundu:

     

  • Komisyonun çalışmaları son derece olumlu geçti. Sayın Bakanın verdikleri ılımlı hava ile birlikte Türk İş Başkanlar kurulu toplandı. Türk İş Yönetim Kurulu olarak bir araya geldik 9 bin lira rakamını ortaya koyduk. Sayın Başkanla telefon görüşmesi yaptık, TİSK'in Başkanı sayın Bakan'ın yanındaydı, bizi de davet etti. Israrla sormamıza rağmen ne bakanlık ne işverenler elini göstermedi. Toplantı yeterince uzadı. Oradan ayrıldık ve Bakanlıkta söylediğimiz 9 bin lira t eklifini sayın Başkan basına açıkladı. Önemli olan paranın alım gücünün korunmasını söylemiştik. Bu çerçevede sayın Bakanımız ya da işveren temsilcilerimiz bizim teklifimizin karşısında herhangi teklifte bulunmuş olsaydı oradan ayrılmazdık. Artık son noktaydı bizim için. Bize tekrar davet gelirse, toplantıya katılırsak masanın üzerinde 9 bin lira var. Bunun altına düşüleceğini sanmıyorum. Bakanlık ve işveren tarafı kabul ederse her zaman hazırız. Mutabakatla imzalarız, 9 binin altına maalesef düşme şansımız yok.

     

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