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EYT SON DURUM | "Teknik çalışmalar tamamlanmak üzere" EYT'de yaş şartı olacak mı, kadınlarda ve erkeklerde prim gün sayısı kaç olacak?

Bakan Bilgin'den EYT son durum açıklaması: Teknik çalışmalar tamamlanmak üzere! Yaş şartı, prim günü...

EYT'de yaş şartı, prim gün sayısı yüz binlerce Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşın gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'nin ay sonuna kadar netleşeceğini açıklamıştı. EYT son durum açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Bilgin, EYT ile ilgili teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. İşte, 2022 EYT son durum açıklamaları...

Giriş: 19.12.2022 - 15:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emeklilikte Yaşa Takılanlar, EYT son durum haberlerini yakından takip ediyor. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999'da çıkan yaş şartı yasasından önce sigortalı olan, prim gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamlayanlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamına giriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, EYT düzenlemesinin bu ay tamamlanacağını ve kamuoyu ile paylaşılacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, EYT'nin Meclis'e geleceği tarihi işaret ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunun altını çizdi. İşte, EYT'de yaş şartı, kadınlarda ve erkeklerde prim gün sayısına ilişkin merak edilen detaylar...

  • BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET VE EYT AÇIKLAMASI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ve asgari ücret hakkında açıklamada bulundu.

    Bakan Bilgin salı günü Asgari Ücret Komisyonunda ortak uzlaşı beklediğini belirterek "İşverenlerimizin, işletmelerimizin ödeyebileceği bir ücret seviyesi olmalı. İşletme olmazsa, işveren olmazsa işçi olmaz. İşçimize rahat nefes aldıracak, tahribatı onaracak bir asgari ücret seviyesinin de bu uzlaşmada belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

  • 'TAMAMLANMAK ÜZERE'

    Bakan Bilgin EYT ile ilgili olarak ise "Bizim aralık içinde bitirip inşallah teknik çalışmaları bitirdikten sonra Meclis'te arkadaşlarımızla ve yüce Meclis'in kararına sunacağımız çalışmalar EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için 8 eylül 99 öncesi olduğu için o yıl falan işletmede çalışmış sigortalı işçilerde bu çok yaygın, kayıt dışında kalanların da kayıt içine alınması, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız sürüyor" açıklamasında bulundu.

    Kıdem tazminatının ödenmesi için kredi verilmesiyle ilgili de son gelişmeleri aktaran Bakan Bilgin "Bakan Nebati de bu konuda hazırlıkların yapıldığını aktardılar. Talep gelmişti, çalışmaları yaptık ve kredi konusunu da Nureddin Bey ile çözdük" ifadelerini kullandı.

  • "TEKNİK ÇALIŞMALARIMIZ TAMAMLANMAK ÜZERE"

    Bakan Bilgin son dakika açıklamasında, "EYT ile ilgili teknik çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için, mevzu da 99 8 Eylül öncesi olduğu için o yıllarda farklı işletmelerde farklı zamanlarda çalışmış özellikle özel sektörde çalışan 4A'lı diye tabir ettiğimiz sigortalı işçilerde bu çok yaygın. Bunların herhangi bir kaybı olmasın, kayıt dışında kalanların da kayıt içine alınması, tespit edilmesi, bunların dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız etraflı bir şekilde sürüyor. Yurt dışından çalışanların, Türkiye'de çalışmış sonra yurt dışına gitmiş olan emekçilerimizin talepleri var. Konsolosluklarda yoğun bir çalışma var. Bütün bunları bitireceğiz inşallah. Gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.

    "EYT DÜZENLEMESİNİ BU AY TAMAMLAYACAĞIZ"

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' EYT yasasına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Fuat Oktay, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi hükümet olarak söz verdiğimiz gibi bu ay tamamlayacağı ve kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

  • 'TEKNİK SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ'

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ligili düzenlemede kayıtlarla ilgili sorunların çözüldüğünü kaydetti. Bilgin "Altyapıyı oluşturuyoruz. İstifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" dedi.

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