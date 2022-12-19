Üniversiteli işçiler uzun süredir seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Biz de HABERTÜRK olarak konuyu zaman zaman gündeme getirdik.
2015 yılında imzalanan kamu görevlileri toplu sözleşmesinde üniversiteli işçilerin memur kadrosuna alınması konusunda bir maddeye yer verildi. Ancak, bugüne kadar sonuç alınamadı.
Ziraat mühendisi olup Tarım Bakanlığında işçi statüsünde çalıştığını belirten Pınar hanım gibi yüzlerce kişi sürekli mesaj gönderiyor. (Bu arada bir ricada bulunmak istiyorum. Bu tür kampanyaların kişisel telefonlara SMS veya whatsapp mesajı atarak yürütülmesi rahatsız edici oluyor. Lütfen kampanyalarınızı elektronik posta veya sosyal medya ağları üzerinden yürütün.)
Birikmiş sorunların çözümü konusunda son yıllarda önemli mesafeler alındı. Kamuda çalışan taşeron işçiler daimi işçi kadrosuna geçirildiler, 3600 ek gösterge düzenlemesi gerçekleştirildi, sözleşmeli personel sorunu çözülüyor. Hükümetin en mesafeli olduğu emeklilikte yaşa takılanlar konusundaki yasal düzenlemede sona gelindi.
Kamuda işçi olarak çalışan üniversite mezunlarının statü değişikliği talepleri haklıdır ve devlete en az maliyetle çözülecek bir konudur. Çünkü devletten zaten bir ücret alıyorlar. Bunlardan bazıları statü değişikliği dolayısıyla belki daha yüksek maaş almaya başlayacak, bir kısmının ücreti de azalacak. Temizlik işçisi olarak istihdam edilen mühendis, yüksek lisans mezunu işletmeci; güvenlik elemanı olarak çalışan sosyolog ve daha niceleri. Kimisi fiilen memur gibi çalıştırılıyor ama yan masada çalışan memur arkadaşının yararlandığı hiçbir haktan yararlanamıyor. Bu konu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin ve çalışma arkadaşlarının önünde, çözümü en kolay bir sorun olarak duruyor.