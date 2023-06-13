Asgari ücret senaryoları

Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zammı belirlemek üzere çalışmalarına bugün başlayacak. Yeni asgari ücret temmuz – aralık döneminde uygulanacak. İşçiler, zamlı ücretlerini 31 Temmuz’da alacaklar.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyon toplantısı öncesinde dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Akkol, toplantı sonrası yaptığı açıklamada iki önemli mesaj verdi. Birincisi komisyon çalışmasının Kurban Bayramı tatili sürecine girilmeden hızlıca tamamlanmasını arzu ettiklerini söyledi. Akkol’un ikinci mesajı ise asgari ücretin dolara endeksli değil TL üzerinden belirlenmesi gerektiği oldu. Akkol, “Biz Türkiye Cumhuriyeti devletindeyiz. Başka para birimiyle asgari ücret veya başka ücretler belirlenmiyor. Komisyon her şeyi, kurları da enflasyonu da alım gücünü de istihdamı da işveren üzerindeki yükü, ihracat üzerinde belirli noktalardaki baskı gibi 100’den fazla parametreyi dikkate alıyor” dedi.

Komisyonda işveren kesimini temsil eden TİSK Başkanı Akkol’un asgari ücretin dolara endekslenmesinden duyduğu endişe, tam da asgari ücret görüşmelerine denk gelen günlerde döviz kurunun hızla yükselmesinden ve gün içinde bile yaşanan hızlı hareketten kaynaklanıyor.

ASGARİ ÜCRET SON İKİ YILDA NE OLDU?

2021 yılı ocak ayında brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olan asgari ücret 2022 ocak ayında brüt 5.004 TL, net 4.253,40 TL oldu. Brüt ücretteki artış yüzde 39.9, net ücretteki artış ise yüzde 50.51 oldu. 2022 yılı temmuz ayında asgari ücret yüzde 29.31 oranında artışla brüt 6.471, net 5.500,40 TL’ye yükseldi.

Bu yılın ocak ayında ise temmuz ayına göre yüzde 54.66’lık artışla brüt 10.008 TL, net 8.506,80 TL oldu. Asgari ücret ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100, 2021 yılı ocak ayına göre de yüzde 180 oranında arttı.

Enflasyon ise ocak ayı itibarıyla son bir yılda yüzde 64,27, 2021’in ocak ayına göre de yüzde 124 olarak gerçekleşti.

Buna karşılık, Ocak 2021’de 380 dolar olan net asgari ücret, Ocak 2022’de 319 dolar, Temmuz 2022’de 330 dolar, Ocak 2023’te ise 455 dolar oldu. Net asgari ücret dünkü kurla 360 dolara karşılık geliyor.

Asgari ücret 2 yılda ne oldu? Brüt (TL) Net (TL) Net (Dolar) 2021 Ocak 3.577,50 2.825,90 380 2022 Ocak 5.004,00 4.253,40 319 2022 Temmuz 6.471,00 5.500,35 330 2023 Ocak 10.008,00 8.506,80 455

YENİ ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

Asgari ücret vergi dışı bırakıldığı için brüt asgari ücretten sadece yüzde 15 oranında sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primi işçi payı alınıyor. Brüt ücretin üzerine işveren ayrıca yüzde 17.5 oranında sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ödüyor.

Asgari ücretin yüzde 25 artırılmasıyla net asgari ücret 10.633 TL’ye, işverenin maliyeti ise 14.699 TL’ye yükselecek.

Yüzde 30 artış olduğunda net asgari ücret 11.059 TL, işverenin maliyeti ise 15.287 TL olacak.

Yüzde 35 oranında zam yapıldığında net asgari ücret 11.484 TL, işverenin maliyeti 15.875 TL; yüzde 40 zam yapıldığında ise net asgari ücret 11.909 TL, işverenin maliyeti de 16.463 TL’ye çıkacak.

Asgari ücret senaryoları Birim: TL Mevcut 25% 30% 35% 40% Brüt asgari ücret 10.008,0 12.510,00 13.010,40 13.510,80 14.011,20 SGK primi işçi payı 1.401,1 1.751,40 1.821,46 1.891,51 1.961,57 İşsizlik sigortası primi işçi payı 100,1 125,10 130,10 135,11 140,11 Net asgari ücret 8.506,8 10.633,50 11.058,84 11.484,18 11.909,52 SGK primi işveren payı 1.551,2 1.939,05 2.016,61 2.094,17 2.171,74 İşsizlik sigortası primi işveren payı 200,2 250,20 260,21 270,22 280,22 İşverene maliyet 11.759,4 14.699,25 15.287,22 15.875,19 16.463,16

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Asgari ücret için halen işverene işçi başına aylık 400 lira destek uygulanıyor. Asgari ücret desteği haziran ayında sona erecek.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Bakan Işıkhan ile görüşmede asgari ücret desteğinin artırılarak devam ettirilmesini istediklerini söyledi. TİSK önceki görüşmelerde de desteğin brüt asgari ücretin yüzde 6’sı oranında belirlenmesini istedi.

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