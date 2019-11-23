2020 Asgari ücret ne kadar olacak? Şeklindeki sorular milyonlarca vatandaşın merak ettiği konulardan biri. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2 Aralık tarihinde yeni yılda Asgari ücret zammını belirleyecek ve Bakanlık ile pazarlığa girecek. 2019 yılında asgari ücret aylık brüt 2.558.40 TL, aylık net 2.02,90 TL günlük brüt 85,28 TL olarak belirlenmişti. Şimdi gözler 2020 yılı asgari ücretin ne kadar olacağında...

2020 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak. Bu komisyonda işçi tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek için TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı olacak. Görüşmeler en az 3 veya 4 toplantı olacak anlaşma sağlanamazsa bu sayı artacak. Asgari ücret ise en geç Aralık sonu ve Ocak başında belli olacak.

2019 ASGARİ ÜCRET NETİNİN HESABI (TL / AY)