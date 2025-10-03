Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Aşerme döneminde sağlıklı seçimler için ipuçları

        Hamilelikte aşerme: Neden olur, nasıl yönetilir?

        Her anne adayı aşermeyi aynı şekilde yaşamaz. Bazılarında gebeliğin ilk haftalarından itibaren başlayan bu istek, bazılarında 6. aya kadar yoğun seyreder. Sağlıklı yönetildiğinde ise aşerme süreci hem keyifli hem de dengeli geçebilir. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

        Giriş: 03.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 03.10.2025 - 10:30
        Anne adaylarının en çok aşerdiği besinler
        Hamilelikte aşerme sadece tatlı veya tuzlu yiyeceklerle sınırlı değildir. Bazen buz, fıstık ezmesi ya da hiç alışılmadık gıdalara karşı da yoğun istek ortaya çıkabilir.

        AŞERME NEDİR?

        Aşermek, belirli bir yiyeceğe karşı aniden ortaya çıkan yoğun yeme isteği olarak tanımlanır. Çoğunlukla hamilelik sürecinde görülen bu durum, hormon değişimlerinden ve artan besin ihtiyacından kaynaklanır. Genellikle gebeliğin ilk üç ayında başlayan aşermeler, 12. haftaya kadar yoğun şekilde devam edebilir. Bu dönemde anne adayı tek bir yiyeceğe odaklanabileceği gibi tatlı, tuzlu ya da ekşi kombinasyonlarına karşı da istek duyabilir.

        En çok aşerilen besinler karbonhidrat ve protein içerikli gıdalardır. Her ne kadar gebelikte normal karşılanan bir durum olsa da, sürekli yeme isteği beslenme düzenini değiştirdiğinden kontrolsüz kilo alımı ve kan şekeri dalgalanmalarına yol açabilir. Bu nedenle aşermeyi dengelemek önemlidir.

        UYARI: Aşerilen gıdaları tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışınız.

        AŞERMENİN ORTAYA ÇIKMA ZAMANI

        Her hamile kadında aşerme farklı zamanlarda başlayabilir. Çoğunlukla ilk trimesterde (ilk 3 ay) görülse de bazı anne adaylarında 5. haftadan itibaren ortaya çıkabilir. Yoğunluğu 6. aya kadar sürebilen bu durum, ilerleyen dönemlerde yavaş yavaş azalır ve doğuma kadar devam edebilir.

        AŞERMENİN NEDENLERİ

        Hamilelikte aşermenin ortaya çıkmasının birçok nedeni vardır:

        Hormonal değişimler: Özellikle östrojen ve progesteron hormonlarındaki artış tatlara karşı güçlü bir çekim yaratır.

        Vitamin ve mineral eksiklikleri: Vücudun ihtiyaç duyduğu besin öğeleri, aşerilen yiyecekler aracılığıyla kendini gösterebilir.

        Psikolojik etkenler: Geçmişte sevilen tatlar veya duygusal anılar, aşerme isteğini tetikleyebilir.

        Sosyal ve kültürel faktörler: Çevresel etkiler bazı yiyeceklerin daha cazip algılanmasına yol açabilir.

        Cinsiyetle ilişkilendirilen tercihler: Bazı araştırmalara göre aşerilen yiyecekler bebeğin cinsiyetiyle bağlantılı olabilmektedir.

        EN ÇOK AŞERİLEN BESİNLER

        Hamilelik döneminde anne adaylarının sıkça aşerdiği yiyecekler şunlardır:

        - Dondurma ve çikolata gibi tatlılar

        - Kadayıf, baklava gibi şerbetli tatlılar

        - Köfte, kebap ve ızgara et ürünleri

        - Patates kızartması, cips, pizza ve baharatlı yiyecekler

        - Buz

        - Fıstık ezmesi

        - Limon, turşu gibi ekşi besinler

        - Yoğurt, süt, peynir gibi süt ürünleri

        - Soda, gazlı içecekler

        - Ekmek, mısır gevreği ve hamur işleri

        AŞERMEYİ YÖNETME YÖNTEMLERİ

        Aşerme her ne kadar doğal bir süreç olsa da, sağlıklı bir şekilde yönetilmediğinde anne ve bebek için olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle şu adımlar önerilir:

        Dengeli öğünler: Protein, karbonhidrat ve sağlıklı yağları içeren düzenli öğünler tat krizlerini azaltır.

        Süt ve süt ürünleri: Günlük süt tüketimi hem kalsiyum ihtiyacını karşılar hem de ani tatlı isteğini hafifletir.

        Yeterli sıvı alımı: Su içmek hem metabolizmayı destekler hem de açlık hissini kontrol altına alır.

        Egzersiz: Yürüyüş ve yoga gibi hafif aktiviteler ruh halini dengeler ve enerji verir.

        Sağlıklı atıştırmalıklar:

        - Kuruyemiş ve tohumlar uzun süre tokluk sağlar.

        - Taze meyve ve sebzeler vitamin ile lif desteği sunar.

        - Yoğurt ve kefir sindirimi destekler.

        - Tuzlu isteği için tam tahıllı kraker veya peynirli atıştırmalıklar tercih edilebilir.

        Hamilelikte aşerme, hormon değişimleri ve artan besin ihtiyacının doğal bir sonucudur. Ancak sağlıklı seçimlerle bu süreci dengelemek hem anne hem de bebek için faydalıdır. Uzman desteği alarak beslenme düzenini planlamak, aşermeyi kontrol altına almayı ve hamilelik sürecini daha konforlu geçirmeyi sağlar.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        Yazı Boyutu
