Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Minik çığlıklara büyük çözümler: Kolik bebekleri sakinleştirmenin etkili yolları

        Minik çığlıklara büyük çözümler: Kolik bebekleri sakinleştirmenin etkili yolları

        Günlerce süren uykusuz geceler, açıklanamayan ağlama krizleri… Kolik bebekler hem kendilerini hem de ailelerini zorluyor. Peki, bu zorlayıcı süreçte neler yapılabilir? İşte bilimsel olarak desteklenen ve uzmanlar tarafından önerilen en etkili yöntemler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2025 - 11:30 Güncelleme: 28.09.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kolik krizlerinde etkili yatıştırma yöntemleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağlamanın ardında bazen hiçbir neden yoktur. Kolik, ne yazık ki çoğu ailenin ortak sınavı. Ancak doğru dokunuşlar ve küçük yaşam tarzı değişiklikleriyle bu süreci hem siz hem de bebeğiniz daha kolay atlatabilirsiniz.

        Yenidoğan sarılığı ne zaman riskli?
        Yenidoğan sarılığı ne zaman riskli?
        Emzirmenin anneye ve bebeğe mucizevi faydaları
        Emzirmenin anneye ve bebeğe mucizevi faydaları

        KOLİK BEBEK NEDİR?

        Kolik, sağlıklı bebeklerde görülen, tekrar eden ve yoğun ağlama nöbetleriyle karakterize edilen bir durumdur. Bu ağlama nöbetlerinin çoğu zaman belirgin bir nedeni yoktur ve genellikle akşam saatlerinde başlar. Kolik, hem bebek hem de ebeveynler açısından oldukça zorlayıcı olabilir.

        REKLAM

        Yeni doğan bebekler, ihtiyaçlarını ifade etmek için ağlamayı temel iletişim yöntemi olarak kullanırlar. Henüz kendi gereksinimlerini karşılayamayacak kadar küçük olduklarından, ağlayarak bakım verenleriyle etkileşime geçer ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlarlar.

        Ancak bu ağlamalar bazı durumlarda sağlıklı ve düzenli beslenmeye rağmen aşırı, uzun süreli ve yatıştırılamaz hale gelirse, bu durum kolik olarak değerlendirilir. Kolik genellikle iyi huylu kabul edilse de, ebeveynler için oldukça yorucu ve endişe verici olabilir.

        KOLİK NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

        Kolik, dünya genelindeki bebeklerin yaklaşık %5 ila %40'ını etkileyebilir. Genellikle yaşamın 2. veya 3. haftasında başlar ve 6. haftada en yoğun dönemine ulaşır. Vakaların büyük çoğunluğunda kolik belirtileri 12. haftadan önce azalarak kaybolur.

        Ağlama nöbetleri çoğunlukla günün aynı saatlerinde ortaya çıkar ve akşamları belirgin şekilde artış gösterir. Bebekler ani bir şekilde ağlamaya başlar, suratları kızarır ve bacaklarını karınlarına çekerler. Gaz sancısına benzer bu davranışlara karın sertliği de eşlik edebilir.

        REKLAM

        KOLİK BEBEĞİN NEDENLERİ NELERDİR?

        Kolik ağlamalarının kesin nedeni bilinmemekle birlikte, bazı olası tetikleyici faktörler şunlardır:

        - Sindirim sisteminin tam gelişmemiş olması

        - Süt veya gıda alerjileri, intoleranslar

        - Aşırı veya yetersiz beslenme

        - Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması (reflü)

        - Gaz sancısı ve hazımsızlık

        - Çocukluk çağı migreninin erken evresi

        - Duyusal aşırı yüklenme (korku, heyecan)

        - Aile ortamında stres ve gerginlik

        KOLİK BELİRTİLERİ NASIL ANLAŞILIR?

        Kolik bebeklerde görülen başlıca belirtiler:

        - Günün belli saatlerinde (özellikle akşamları) başlayan yoğun ağlama nöbetleri

        - Ağlama sırasında çığlık atar gibi ses çıkarma

        - Suratın kızarması, ağız çevresinde solukluk

        - Bacakların karına doğru çekilmesi, tekmeleme hareketleri

        - Karında şişlik ve sertlik

        REKLAM

        - Ağlama sonrası bile süren huzursuzluk hali

        KOLİK TANISI NASIL KONUR?

        Kolik için özel bir test bulunmamaktadır. Tanı, bebeğin genel sağlık durumunun değerlendirilmesi ve fiziksel muayene ile konur. Doktorlar şu yöntemleri kullanır:

        - Boy, kilo ve baş çevresi ölçümü

        - Kalp, akciğer ve karın seslerinin dinlenmesi

        - Uzuvların detaylı incelenmesi

        - Dokunma ve harekete karşı verilen tepkilerin değerlendirilmesi

        - Enfeksiyon ve alerji belirtilerinin araştırılması

        - Ebeveynlerden, bebeğin ağlama sıklığı, süresi ve davranış biçimleri hakkında bilgi istenir.

        KOLİK BEBEKLER NASIL YATIŞTIRILIR?

        Kolik bebeği sakinleştirmek için çeşitli yöntemler kullanılabilir:

        - Bebeği kucağa alıp yürümek veya hafifçe sallamak

        - Karnını nazikçe ovmak, sırtını hafifçe masaj yaparak yüzüstü yatırmak

        REKLAM

        - Emzik kullanmak

        - Loş ışık ve düşük sesli bir ortam sağlamak

        - Arabayla gezdirmek veya bebek arabasında dolaştırmak

        - Kalp atışı sesine benzeyen ritmik ve yumuşak sesler çalmak

        - Beyaz gürültü (elektrik süpürgesi, kurutucu sesi, yağmur, dalga sesi) kullanmak

        - Ilık bir banyo yaptırmak

        BEYAZ GÜRÜLTÜ VE RİTMİK SESLERİN ETKİSİ

        Bazı bebekler ritmik, sabit seslere olumlu tepki verir. Bu sesler:

        - Beyaz gürültü makineleri

        - Dalga, rüzgar, yağmur sesleri

        - Ninniler veya melodik, tekrarlayan şarkılar

        Bu tür sesler bebekte rahatlatıcı bir etki yaratarak ağlama süresini azaltabilir.

        BESLENME UYGULAMALARI

        Beslenme şekli koliği etkileyebilir. Dikkat edilmesi gereken noktalar:

        - Bebeği dik pozisyonda biberonla beslemek

        REKLAM

        - Beslenme sırasında sık sık geğirmesini sağlamak

        - Eğimli şişeler veya hava geçirmeyen biberonlar kullanmak

        DİYET DEĞİŞİKLİKLERİ

        Yatıştırma yöntemleri işe yaramazsa, doktor kontrolünde beslenme değişiklikleri denenebilir.

        Emziren annelerde:

        - Süt ürünleri, yumurta, buğday, kuruyemiş gibi alerjenlerin diyetten çıkarılması

        - Lahana, soğan, kafein gibi gaz yapıcı yiyeceklerden kaçınılması

        YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ VE EVDE DESTEK

        Kolikli bebek bakımında ebeveynlerin sağlığı da en az bebek kadar önemlidir:

        - Bakımı partnerle dönüşümlü yapmak

        - Aileden veya arkadaşlardan destek almak

        - Mümkünse kısa yürüyüşler veya dışarı çıkmak

        - Uyku düzenine dikkat etmek, bebek uyurken dinlenmek

        - Alkolden, sigaradan ve uyuşturuculardan uzak durmak

        REKLAM

        - Sağlıklı beslenme ve hafif egzersiz yapmak

        Unutulmamalıdır ki kolik geçici bir süreçtir ve genellikle 3-4 ay içerisinde sona erer.

        PROBİYOTİKLERİN ROLÜ

        Bazı araştırmalar, bağırsak florasındaki dengesizliklerin kolik oluşumunda etkili olabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, sindirim sağlığını desteklemek amacıyla probiyotik takviyeleri önerilmektedir. Özellikle Lactobacillus reuteri bakterisinin bazı kolik vakalarında ağlamayı azalttığı gözlemlenmiştir. Ancak bu alandaki araştırmalar henüz sınırlı olduğundan, doktor önerisi olmadan kullanılmamalıdır.

        KOLİKLE BAŞ ETMEDE SABIR VE DESTEK

        Kolik, kötü ebeveynlik belirtisi değildir. Bebeğin ağlaması, ebeveynini reddettiği ya da yanlış yapıldığı anlamına gelmez. Bu zorlayıcı süreçte ebeveynlerin destek alması, duygularını paylaşması ve kendilerine iyi bakması son derece önemlidir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Habertürk Anasayfa