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        Haberler Bilgi Yaşam Emziren anneler dikkat! Anne sütünü doğal olarak artıran 10 besleyici gıda!

        Emziren anneler dikkat! Anne sütünü doğal olarak artıran 10 besleyici gıda!

        Anne sütü, bebeğinizin sağlıklı büyümesi için en doğal ve en besleyici gıdalardan biridir. Ancak bazı anneler süt miktarının yeterli olup olmadığı konusunda endişe duyabilir. Neyse ki, doğada süt üretimini destekleyen birçok besin bulunmaktadır. İşte emziren annelerin beslenme programına ekleyebileceği 10 süt artırıcı gıda!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 08:00 Güncelleme: 03.04.2025 - 08:00
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        Anne sütünü artıran 10 gıda!
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        Bebeğiniz için en iyi besin anne sütüdür. Ancak, süt üretiminin azaldığını düşünüyorsanız bazı besinlerle bunu destekleyebilirsiniz. Doğal yollarla süt üretimini artırmaya yardımcı olan bu 10 besini keşfedin ve emzirme dönemini daha rahat hale getirin!

        1. YULAF

        Anne sütünü artıran en popüler tahıllardan biri! Yulaf, içerdiği demir, lif ve beta-glukan sayesinde anne sütünü artırıcı etkisiyle bilinir. Aynı zamanda rahatlatıcı etkisiyle annenin stresini azaltarak süt üretimini destekleyebilir.

        2. ARPA

        Doğal süt artırıcı arpa ile daha verimli emzirme dönemi! Arpa, süt üretimini teşvik eden polisakkaritler içerir. Arpa çorbası veya arpa suyu tüketmek, süt üretimini artırmaya yardımcı olabilir.

        3. NOHUT

        Bitkisel protein kaynağıyla sağlıklı süt üretimi! Nohut, demir, protein ve lif açısından zengin bir baklagildir. Aynı zamanda fitoöstrojenler içerdiği için süt üretimini destekleyebilir.

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        4. ISPANAK VE DİĞER YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

        Demir deposu yeşilliklerle daha besleyici anne sütü! Ispanak, lahana, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler demir, kalsiyum ve folik asit açısından zengindir. Fitoöstrojen içeriği sayesinde süt üretimini teşvik edebilir.

        5. HAVUÇ

        Beta-karoten mucizesiyle süt miktarını artırın! Havuç, beta-karoten açısından zengin olup, anne sütü üretimini destekleyebilir. Özellikle emzirme döneminde havuç suyu tüketmek faydalı olabilir.

        6. REZENE

        Doğal süt artırıcı ve sindirimi rahatlatıcı bitki! Rezene ve rezene tohumu, süt artırıcı etkisiyle bilinir. Aynı zamanda sindirim sistemine iyi gelerek annenin rahatlamasına yardımcı olabilir.

        7. SUSAM

        Kalsiyum deposu susam ile süt üretimini destekleyin! Susam, kalsiyum açısından zengin olup, süt üretimini artırmaya yardımcı olabilir. Tahin ya da susam tohumlarını yemek, anne sütünü destekleyebilir.

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        8. BADEM

        Sağlıklı yağlar ile süt miktarınızı artırın! Badem, sağlıklı yağlar ve E vitamini bakımından zengin olup, süt miktarını artırmaya katkı sağlayabilir. Çiğ badem tüketmek önerilir.

        9. ZENCEFİL

        Kan dolaşımını hızlandırarak süt üretimini artırır! Zencefil, kan dolaşımını artırarak süt üretimini teşvik edebilir. Çay olarak tüketilmesi faydalı olabilir.

        10. KETEN TOHUMU

        Omega-3 ve fitoöstrojen kaynağıyla güçlü süt üretimi! Keten tohumu, omega-3 yağ asitleri ve fitoöstrojenler içerir. Bu bileşenler, anne sütü üretimini destekleyebilir. Öğütülmüş keten tohumunu yoğurt ya da smoothie içine ekleyerek tüketmek faydalıdır.

        Kaynak: Healthline, UPMC

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