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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Arsenal, Osimhen için devrede: Anlaşma yakın! - Galatasaray Haberleri

        Arsenal, Osimhen için devrede: Anlaşma yakın!

        Süper Lig'de lider Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen için Premier Lig devi Arsenal'in devreye girdiği ve transferi bitirmeye yakın olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 15:07 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:07
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          Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

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          Nijerya basınından Daily Trust, Victor Osimhen için İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in görüşmelere başladığını duyurdu.

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          Oyuncu ve kulübüyle girişimlerini hızlandıran Arsenal'in imza sürecine girdiği ve 62 milyon Sterlin karşılığında anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

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          Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın oyuncuyu çok istemesi nedeniyle Chelsea ve Manchester United'ın bu transferde geri kalabileceği ifade edildi.

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          Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 resmi maçta 23 gol ve 5 asistle oynayan Nijeryalı golcü, 75 milyon Euro piyasa değerine sahip.

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          Yıldız futbolcu bu sezon attığı gollerle sarı-kırmızılı takıma önemli katkıda bulunurken taraftarların da kısa sürede sevgilisi haline geldi.

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