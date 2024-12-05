Arnavutköy'de Kariyer ve İstihdam Fuarı

Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarı kapılarını açtı. Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılış programına Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, işverenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 8 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek. Etkinlikte 40 farklı sektörden 100’e yakın firma yer alıyor.

REKLAM advertisement1 BİREBİR GÖRÜŞME İMKÂNI Fuar kapsamında yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. İş arayanlar, firmaların insan kaynakları yetkilileriyle birebir görüşme imkânı bularak kariyer fırsatlarını değerlendirebiliyor. Ayrıca, fuar alanında kurulan profesyonel CV hazırlama ve fotoğraf çekim alanları, katılımcılara iş başvurularında avantaj sağlıyor. REKLAM "ORGANİZASYONU GELENEKSELLEŞTİRECEĞİZ" Fuarın açılış konuşmasını gerçekleştiren Mustafa Candaroğlu, organizasyonun sadece iş arayanlara değil, Arnavutköy’ün ekonomik kalkınmasına da büyük katkı sunacağını belirtti. Candaroğlu, "Arnavutköy, stratejik konumu ve dinamik nüfus yapısıyla İstanbul’un üretim ve istihdam gücünde öncü bir konuma gelmiştir. Bu fuar, yalnızca iş bulma fırsatı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bilgi ve tecrübe paylaşımını da destekliyor. Her yıl düzenleyerek bu organizasyonu gelenekselleştireceğiz" dedi.

"İŞ VE AŞ PROJELERİYLE DE KALKINDIRMAYI HEDEFLİYORUZ" Candaroğlu, "Bizler, Arnavutköy Belediyesi olarak ilçemizi yalnızca altyapı projeleriyle değil, halkımızın refahını artıracak, onlara iş ve aş sağlayacak projelerle de kalkındırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, meslek edindirme kurslarımız, kadınlarımız için düzenlediğimiz eğitim programlarımız ve yerel üreticimize sağladığımız desteklerle ilçemizi üretimin ve kalkınmanın merkezi yapma gayretimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

"YEREL BİR FUAR BİZLER İÇİN AVANTAJLI" Fuara katılan Elif Nur Candan ise "Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum, her sene yapılacağını söyledi başkanımız. İş görüşmeleri yapabileceğimiz bir ortam oluşturulmuş, bizim için gerçekten iyi bir fırsat. Özellikle yerel bir fuar olması, bize hem ulaşım kolaylığı sağlıyor hem de eve yakın iş fırsatları sunuyor. Daha önce İstanbul'un kariyer fuarına da katılmıştım, ancak o daha genel bir fuardı. Arnavutköy'de yerel bir fuarın olması bizler için daha avantajlı. İş değiştirmek isteyenler, benim gibi yeni işsizler ya da yeni mezunlar için oldukça yararlı bir etkinlik" ifadelerini kullandı.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI, SÖYLEŞİLER, REHBERLİK... Fuar boyunca düzenlenen atölye çalışmaları ve sektörel söyleşiler, ziyaretçilere iş dünyasının beklentileri hakkında bilgi verirken, kariyer planlamalarında rehberlik sunuyor. Uzman isimler tarafından gerçekleştirilen bu etkinlikler, katılımcıların mesleki becerilerini geliştirmesine olanak tanıyor. BAŞARIYA KATKI SAĞLAYANLAR ÖDÜLLENDİRİLECEK Fuarın son gününde düzenlenecek törende, Arnavutköy’e ekonomik ve sosyal katkı sunan firmalara ödüller takdim edilecek. En çok istihdam sağlayan, kadın ve engelli istihdamında öncü olan, ihracatta başarılı firmalar ödüllerle onurlandırılacak. Ayrıca, ilçeye değer katan firmalar da özel ödüller alacak.

8 Aralık'a kadar her gün 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak fuar, hem iş arayanlar hem de işverenler için önemli bir buluşma noktası olmaya devam ediyor.