Kurban Bayramı'na sayılı günler kalınmasıyla Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü? Sorusu araması sıklaştı. Bankada işi olan vatandaşlar bankaların arefe günü ve Kurban Bayramı'nda açık olup olmayacağını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

BANKALAR AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Kurban Bayramı Arefe günü, yarı gün tatil olacak. Bankalar, PTT şubeleri ve kamu kuruluşları Arefe günü yarım gün hizmet verecek.

Arefe 19 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek. Arefe günü resmi kurumlar yarım gün çalışacak. Öğleden sonra Kurban Bayramı tatili başlayacak. Kamu personelleri 20 - 21 - 22 - 23 Temmuz'da tam gün, 19 Temmuz'da ise yarım gün idari izinli olacak. Dolayısıyla EFT gibi bankacılık işlemleri bulunan özel ve tüzel kişilerin bu işlemlerini 19 Temmuz Pazartesi günü 12:00'dan önce tamamlaması gerekiyor.

19 Temmuz öğleden sonra yapılan online işlemler ise 26 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

İDARİ İZİN BANKALARI KAPSIYOR MU?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır.