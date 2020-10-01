Reuters

ArçelikÇin'in ChangzhouChangzhou kentindeki üretim tesisini 112.5 milyon yuanyuan, yani yaklaşık 128 milyon lira bedel ile satmak için sözleşme imzaladı.

KAP'aKAP'a dün akşam yapılan açıklamada anlaşmanın Arçelik'in tamamına sahip olduğu Beko ElectricalElectrical AppliancesAppliances CoCo LtdLtd ile JiangsuJiangsu KonkaKonka Smart Home AppliancesAppliances CoCo LtdLtd arasında yapıldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre Arçelik satış sonrası konsolide bilançosunda 27 milyon lira maddi duran varlık satış zararı muhasebeleştirecek. Arçelik, açıklamada Çin'in stratejik bir pazar olduğunu ifade ederek daha önce üretim, ihracat ve satış yapan Beko ElectricalElectrical AppliancesAppliances şirketinin bundan sonra satış ve pazarlama faaliyeti yürüteceğini belirtti.