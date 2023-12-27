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        Haberler Televizyon 'Arak'ın sır perdesi 'Kara'ya açılıyor!

        'Arak'ın sır perdesi 'Kara'ya açılıyor

        SHOW TV'nin iddialı dizisi 'ARAK'ın sır perdesi 'KARA'nın hikâyesine açılıyor. Yapımcılığını Most Production'ın üstlendiği, başrollerinde İlker Kaleli ve Öykü Karayel'i buluşturan 'ARAK', intikam yolculuğuna 'KARA' ile devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 21:14 Güncelleme: 27.12.2023 - 21:38
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        'Arak'ın sır perdesi 'Kara'ya açılıyor
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        İlk bölümüyle sıra dışı hikayenin ipuçlarını veren 'ARAK', şimdi de izleyiciye 'KARA' ile hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını göstermeye hazırlanıyor. 'ARAK'ın sır perdesi, 'KARA'nın hikâyesine açılırken, geçmişin gölgesinde çarpıcı bir intikam yolculuğunu izlemeye hazır olun!

        Kara geçmişe ait sırları çözdükçe Zeynep’e daha çok yakınlaşacak. İntikam için çıktığı bu yolculukta kendini büyük bir aşkın içinde bulacak. Peki kazanan aşk mı olacak intikam mı?

        'KARA' 11 Ocak Perşembe saat 20.00’de SHOW TV’de...

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