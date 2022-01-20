Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), araç kiralama sektöründe, bazı kişilerce kiralama şirketlerine sunulan ve 'kara liste' özelliği de içeren araç kiralama yazılımı uygulamasına son verilmesi konusunda duyuru yayımladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, söz konusu yazılımların araç kiralayan kişilerin, araç kullanım sürecinde meydana gelen olumsuzlukları veya araç kiralama şirketlerinin bu kişiler hakkındaki olumsuz yorumları da içeren 'kara liste' bilgilerini de içerdiği ve bu bilgilerin firmalar tarafından sonraki kiralamalar için karar verilirken kullanılmak üzere işlendiğine yönelik tespitlere yer verildi.
KVKK kararında, bu yazılımların, bir firma tarafından girilen bilgilerin diğer araç kiralama şirketleri tarafından görüntülenmesine olanak veren sistemler olarak tasarlandığı belirtilirken, bu yolla kişisel verilerin karşılıklı olarak paylaşıldığı kaydedildi.
UYGULAMAYA SON VERME ÇAĞRISI YAPILDI
KVKK, araç kiralamadaki hukuksuz olduğu belirtilen 'kara liste' uygulamaları kapsamında kişisel veri işlenmesi halinde araç kiralama şirketleri ile yazılım şirketlerinin ortak veri sorumlusu olarak değerlendirileceğine vurgu yaptı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, hukuka aykırı bu uygulamalara son verilerek, veri işleme süreçlerinin kanuna uygun olmasını teminen gerekli teknik ve idari tedbirlerin veri sorumlularınca alınması gerektiği belirtildi.
KVKK, yasa hükümlerine aykırı olarak 'kara liste' uygulamasına başvuran veri sorumluları hakkında kişisel verileri koruma kanunu hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı uyarısında bulundu.
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