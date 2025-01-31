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        Haberler Ekonomi Teknoloji Apple’ın geliri arttı, iPhone satışları düştü - Teknoloji Haberleri

        Apple’ın geliri arttı, iPhone satışları düştü

        ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 4 artış kaydetti. Söz konusu dönemde Apple'ın iPhone satışları azalırken, Mac ve iPad satışlarında artış kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 07:23 Güncelleme: 31.01.2025 - 07:23
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        Apple'ın geliri arttı, iPhone satışları düştü
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        Mali takviminde 28 Aralık 2024'te biten üç aylık dönemi 2025 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden Apple, bilançosunu açıkladı.

        Buna göre, şirketin geliri bu dönemde yıllık yüzde 4 artışla 124,3 milyar dolara yükseldi. Apple, önceki yılın aynı döneminde 119,6 milyar dolar gelir elde etmişti.

        Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 7 artarak 36,3 milyar dolara çıktı. Firma, önceki yılın aynı döneminde 33,9 milyar dolar net kar açıklamıştı.

        Apple'ın hisse başına karı da söz konusu dönemde 2,18 dolardan 2,40 dolara yükseldi.

        Şirketin geliri ve net karı bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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        İPHONE SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

        Söz konusu dönemde Apple'ın iPhone satışları azalırken, Mac ve iPad satışlarında artış kaydedildi.

        iPhone satışlarının tutarı, 28 Aralık 2024'te biten üç aylık dönemde yıllık yaklaşık yüzde 1 azalışla 69,1 milyar dolara geriledi.

        Şirketin iPhone satışları bu dönemde piyasa beklentilerini karşılayamadı.

        Aynı dönemde Mac satışları yüzde 16 artarak 8,9 milyar dolara, iPad satışları da yüzde 15 artışla 8,1 milyar dolara çıktı.

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