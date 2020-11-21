İşte iPhone 12’nin Türkiye fiyatı!

Apple, 13 Ekim’de tanıttığı yeni iPhone serisi iPhone 12 modellerinin Türkiye fiyatları resmen belli oldu. iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinden oluşan iPhone 12 serisi fiyatları, Apple'ın internet sitesi üzerinden bugün açıklandı. Buna göre iPhone 12 modellerinde 9 bin 999 TL’den başlayan Türkiye fiyatları 19 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor.
iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için ön siparişler 27 Kasım'da alınmaya başlanacak. Bu iki modelin Türkiye'deki tüketicilere 4 Aralık itibariye sunulması planlanıyor. iPhone 12 mini ve iPhone 12 Pro Max modelleri için ise henüz resmi bir tarih açıklanmış değil.
Yeni iPhone’lar arasında en düşük fiyata sahip model olan 64 GB’lik iPhone 12 mini’nin satış fiyatı 9 bin 999 TL olarak duyurulurken, en yüksek fiyatlı iPhone 12 modeli olan 512 GB’lik iPhone 12 Pro Max için ise fiyat etiketi 16 bin 999 TL ile 19 bin 999 TL arasında değişiyor.
Apple’ın online mağazası üzerinde ön siparişe açılan iPhone 12 serisinde model model fiyatlar şu şekilde:
iPHONE 12 MİNİ FİYATLARI
|iPhone 12 mini
|Türkiye Fiyatı (TL)
|ABD Fiyatı ($)
|64 GB
|9999
|729
|128 GB
|10499
|779
|256 GB
|11499
|879
iPHONE 12 FİYATLARI
|iPhone 12
|Türkiye Fiyatı (TL)
|ABD Fiyatı ($)
|64 GB
|10999
|829
|128 GB
|11499
|879
|256 GB
|12499
|979
iPHONE 12 PRO FİYATLARI
|iPhone 12 Pro
|Türkiye Fiyatı (TL)
|ABD Fiyatı ($)
|128 GB
|14999
|999
|256 GB
|15999
|1099
|512 GB
|17999
|1299
iPHONE 12 PRO MAX FİYATLARI
|iPhone 12 Pro Max
|Türkiye Fiyatı (TL)
|ABD Fiyatı ($)
|128 GB
|16999
|1099
|256 GB
|17999
|1199
|512 GB
|19999
|1399
Bu arada Apple’ın iPhone 12 serisiyle birlikte kutu içerisinden çıkan kulaklık ve şarj adaptörü uygulamasına da son verdiğini de hatırlatalım.
iPhone 12 modellerinden herhangi birini alanlar, kutularını açtığında cihazla birlikte sadece Lightning kablosu ile karşılaşacaklar. Kulaklık ve şarj adaptörü için ise bu yüksek cihaz fiyatlarının üzerine ek bir masraf daha yapmak durumunda kalacaklar.
KILIFI İLE 1299 TL'Yİ BULUYOR
Apple'ın iPhone 12 modelleri ile birlikte tanıttığı kablosuz şarj özellikli MagSafe kılıflarının Türkiye fiyatları da açıklandı.
iPhone 12 modelleri için MagSafe özellikli Silikon Kılıfın fiyatı 499 TL olurken, deri kılıfın fiyatı ise 599 TL oldu. iPhone 12 modeleri içi MagSafe özellikli "Deri Zarf Kılıf"ın Türkiye fiyat ise 1299 TL olarak açıklandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!