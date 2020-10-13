Apple iPhone 12'yi tanıttı! iPhone 12 özellikleri neler? iPhone 12 fiyatı ne kadar? Son dakika haberler

Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Apple, merakla beklenen yeni iPhone modellerini tanıttı. Apple CEO’su Tim Cook’un sunumu ile başlayan etkinlikte iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinden oluşan iPhone 12 serisi sahneye çıktı.

Köşeli tasarımıyla dikkat çeken yeni iPhone’larda 5G desteği sunuluyor. A14 Bionic çip ile gelen iPhone 12 serisinin en küçük modeli olan iPhone 12 mini, 5.4 inçlik Super Retina XDR ekran bulunuyor.

iPhone 12 ise 6.1 inçlik Super Retina XDR ekran ile geliyor. Her iki modelde de 64 GB, 128 GB ve 256 GB’lik depolama seçenekleri bulunuyor.

12 MP’lik çift arka kameralı iPhone 12 mini ve iPhone 12 modelleri, Lightning konektörünün yanısıra 15 W’a kadar kablosuz şarjın desteklendiği manyetik Magsafe kablosuz şarj teknolojisini de barındırıyor.

iPHONE 12 VE iPHONE 12 MİNİ'NİN FİYATI

16 Ekim’de ön siparişe açılacak olan iPhone 12, 23 Ekim’de; 6 Kasım’da ön siparişe açılacak olan iPhone 12 mini ise 13 Kasım’da satışa sunulacak. Yeni iPhone’lar ilk olarak ABD başta olmak üzere 30 ülkede piyasaya çıkacak. iPhone 12 mini’nin fiyatı 699 dolardan başlarken, iPhone 12’nin başlangıç fiyatı ise 799 dolar olarak duyuruldu.

3'LÜ ARKA KAMERA VE YENİ LİDAR

Etkinlikte sahneye çıkan Apple’ın asıl amiral gemisi ise iPhone 12 Pro modelleri oldu. Bu modellerden biri olan iPhone 12 Pro, 6.1 inçlik Super Retina XDR ekran ile, iPhone 12 Pro Max ise 6.7 inçlik Super Retina XDR ekran ile geliyor.

A14 Bionic çip barındıran her iki modelde de, ışığın nesnelerden yansıma hızını ölçerek içinde bulunduğunuz ortamın derinlik haritasını oluşturabilen yeni LiDAR tarayıcının yanısıra 3’lü arka kamera bulunuyor. Yüzde 47 daha büyük sensörlerin kullanıldığı iPhone 12 Pro modelleri, daha fazla detay yakalamak için ışıklı alanları, gölgeleri ve konturları otomatik olarak iyileştiriyor.

DENİZ TEOMAN TANITTI

iPhone 12 mini ve iPhone 12 modellerinde bulunan MagSafe teknolojisi iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'te de yer alıyor. Daha hızlı kablosuz şarj için tasarlanan MagSafe teknolojisini Apple'da Başkan yardımcısı olarak çalışan Deniz Teoman tanıttı.

2005 yılından bu yana Apple'da çalışan Teoman'ın ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nde kendi adına kayıtlı onlarca patentinin bulunduğunun da altını çizelim. 1988 yılında Michigan Üniversitesi'nden yüksek lisans alan Deniz Teoman, Apple'daki iPhone ve iPad ekosistemine dahil olmadan önce Macintosh'ta donanım tasarımcısı olarak görev yapmış.

15 yılı aşkın süredir Apple'da çalışan Teoman, şu anda şirketin Donanım Sistemleri Mühendisliği biriminden sorumlu başkan yardımcılığı görevinde bulunuyor.

iPhone 12 serisi ile birlikte hem yeni bir teknoloji hem de yeni bir aksesuvar kategorisi olarak tanıtılan MagSafe ile daha hızlı kablosuz şarj için mıknatıslar hizalanıyor. MageSafe destekli ürünler, telefon kılıfı veya cüzdan gibi aksesuarlardan oluşuyor.

iPHONE 12 PRO VE iPHONE 12 PRO MAX'İN FİYATI

16 Ekim’de ön siparişe açılacak olan iPhone 12 Pro, 23 Ekim’de; 6 Kasım’da ön siparişe açılacak olan iPhone 12 Pro Max ise 13 Kasım’da satışa sunulacak. iPhone 12 Pro’da 999 dolar olan başlangıç fiyatı iphone 12 Pro Max’te ise 1099 dolar olacak.

ARTIK KUTUDAN ŞARJ ADAPTÖRÜ VE KULAKLIK ÇIKMAYACAK!

Bu arada Apple, iPhone 12 serisiyle birlikte kutu içerisinden çıkan kulaklık ve şarj adaptörü uygulamasına da son veriyor. Yeni iPhone'ların alanlar, kutularını açtığında cihazla birlikte sadece Lightning kablosu ile karşılaşacaklar.

13 YILDA 30 FARKLI MODEL ÇIKARDI

Apple'ın tanıttığı bu yeni 4 model ile birlikte ilki 2007 yılında çıkan iphone serisindeki telefonların sayısının da 30'a ulaştığını belirtelim.

360 DERECE SES... HOMEPOD MİNİ

Apple yeni iPhone modellerini tanıttığı etkinlikte ayrıca Siri destekli yeni akıllı hoparlörü HomePod mini’yi de duyurdu. 360 derece ses desteği sunan HomePod mini için 99 dolarlık fiyat etiketi belirlendi.