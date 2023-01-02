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Apple'ın 2024 için daha büyük OLED iPad Pro'lar planlıyor

Önde gelen teknoloji devlerinden Apple'ın tabletler konusunda 2023'ü sessiz geçerek, 2024'e daha büyük ve gelişmiş OLED ekranlı iPad Pro'lar ile giriş yapması bekleniyor.

Giriş: 02.01.2023 - 15:13 | Güncelleme: ABONE OL
Apple'ın yeni OLED iPad pro planı

Apple, en son Ekim 2022'de bir iPad Pro güncellemesi ile karşımıza çımıştı. Bu dönemde 11 inç ve 12.9 inçlik modeller Apple M2 işlemci ile güncellenmişti. Şimdi ise yeni bir iPad Pro haberi ile kulisler çalkalanmaya başladı. Planlanan tarihin ise 2024 olduğu vurgulanıyor.

Apple’ın bir süredir tabletlerinde de OLED ekranlara geçerek, hali hazırda etkileyici olan görüntü kalitesini daha koyu siyahlar ve kontrast ile bir üst seviyeye taşımayı hedeflediği konuşuluyordu. MacRumors ile görüşme yapan analist Ross Young’un bildirdiğine göre, markanın amiral gemisi iPhone’da olduğu gibi IPS LCD LED (11 inç) ve IPS LCD mini-LED'inden (12.9 inç) OLED'e geçecek.

BOYUTLAR DEĞİŞİYOR

Her ne kadar çok dramatik bir fark olmasa da ekran boyutlarında da değişiklik bekleniyor. Hali hazırda 11 inç iPad Pro 11.1 inç iPad Pro olurken, 12.9 inç iPad Pro ise 13 inç iPad Pro olacak.

Apple'ın bu iki premium iPad'deki çerçeveleri küçültmesi mümkün, bu nedenle ekranlar biraz daha büyürken cihazların genel boyutları aynı kalacak. OLED paneller daha ince ve daha hafif cihazlar anlamına da gelebilir.

Bütün bunların yanında Apple’ın süper boyutlu bir iPad Pro üzerinde çalıştığı da söylentiler arasında dolaşan bilgilerden. Bu daha büyük ekrana sahip modelin, daha fazla ekran alanının yanı sıra, alıcılara iPad Air yerine daha pahalı tabletlerden birini düşünmeleri için bir neden verebileceği söyleniyor.

iPAD İLE PRO’YU DAHA DA AYIRMAK

PRO takısını aldığı anda elbette Apple cihazlarının fiyat etiketleri de üst düzey ve lüks kategorisine yükseliyor. Ancak hali hazırda piyasada olan iPad’lerin de PRO’lardan aşağı kalır yanı olmadığını düşünürsek, yeni OLED ekranlar bu dönüşümde fiyat etiketini haklı gösterecek öne çıkan farklılıklardan olacak gibi görünüyor.

Yenilenerek piyasaya çıkacak iPad’lerde hedefin 2024 yılı olduğu düşünüldüğünde, bu senenin Apple için sessiz geçebileceği düşünülebilir. Ancak marka, bu seneyi yalnızca tabletler konusunda sessiz geçirecek gibi gözüküyor çünkü iPhone 15 ailesi için günlerin sayıldığı da biliniyor. Yeni gelecek bu iPhone serisinin daha büyük ve iddialı üyesi iPhone 15 Ultra, kullanıcıların bu seneyi yeni bir tablet olmadan geçirmeyi kabullenmesini sağlayabilir.

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