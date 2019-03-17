18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Teknoloji devi Apple’ın Netflix’e rakip olabilecek kendine ait bir yayın platformu üzerinde çalıştığı uzun süredir konuşuluyordu. Geçtiğimiz günlerde ‘Şov Zamanı’ sloganı ile 25 Mart’ı işaret eden şirket, bu söz öbeğini daha önce Apple TV için kullanmıştı.
Yaklaşık bir hafta sonra gerçekleşecek olan bu özel etkinlikte yeni yayın platformunu tanıtması beklenen Apple için geri sayım da böylece başlamış oldu. Çünkü şirketin bu konuda hala sonlandırması gereken bazı anlaşmalar var.
Apple’ın oyun planı iPhone’lardan Mac’lere kadar tüm donanımlarını kapsayan bir platform yaratmak ve başka hiçbir üçüncü parti uygulamaya gerek kalmadan kullanıcılara istediği içerikleri sunmak olarak belirlenmiş. Apple Music ile başarıyla çalışan planın yayın sektöründe uygulanması biraz daha zor. Çünkü orijinal içeriklerini üreten ve yayınlayan bazı kanallar, bu anlaşmaya sıcak bakmıyor.
RAKİPLERİ ELİNİ GÜÇLENDİRDİ
Bloomberg’in haberine göre Apple’ın HBO, Showtime ve Starz gibi dizi üreticileri ile pazarlık süreci hala devam ediyor. Birkaç gün içinde süregelen bazı anlaşmaların sonuca bağlanması bekleniyor ancak HBO ve Showtime gibi elleri güçlü olan kanalların Apple’ın teklifine sıcak bakmaması işleri zora sokuyor.
Bilindiği üzere HBO, popüler dizi Game of Thrones’un yapımcısı ve dağıtıcısı konumunda. Bunun yanısıra yüzlerce orijinal içeriğe sahip olan Netflix ve Yüzüklerin Efendisi’nin dizi haklarını yüksek bir meblağla satın alan Amazon’la rekabet edebilmek için Apple’ın eninde sonunda kendi içeriklerini üretmek zorunda kalacağı ifade ediliyor.
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