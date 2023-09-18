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        Haberler Ekonomi Teknoloji Apple duyurdu, yeni güncelleme için son saatler! İşte iOS 17'nin 10 temel özelliği! - Teknoloji Haberleri

        Apple duyurdu, yeni güncelleme için son saatler! İşte iOS 17'nin 10 temel özelliği!

        Apple, 5 Haziran Pazartesi günü düzenlediği WWDC etkinliğinde iOS 17'yi tanıtmıştı, beklenilen gün geldi ve güncelleme bugün gerçekleştirilecek. Peki, iOS 17'nin 10 temel özelliği nedir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 12:49 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:49
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        • 1

          iOS 17'nin ne zaman yayınlanacağı merak ediyordu ancak Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 17'nin çıkış tarihlerini açıkladı. Buna göre iOS 17 bugün kullanıma sunulacak. İşte herkesin heyecanla beklediği iOS 17'nin temel özellikleri...

        • 2

          STANDBY

          StandBy, iPhone yan yatmış haldeyken ve şarjdayken uzaktan görüntülenmek üzere tasarlanmış yeni bir tam ekran görünümüdür.

        • 3

          KİŞİ POSTERLERİ

          Yeni gelecek olan güncelleme iOS 17, kullanıcıların başka bir iPhone'da gelen bir telefon görüşmesi esnasında görülecek, kişiselleştirilmiş bir Kişi Posteri oluşturmasına olanak tanıyor.

        • 4

          NAMEDROP

          NameDrop, kullanıcıların iPhone'larını birbirine yaklaştırarak iletişim bilgilerini kolayca paylaşmalarını sağlıyor.

        • 5

          CANLI SESLİ MESAJ

          Canlı Sesli Mesaj, biri sesli mesaj bırakırken ekranda gerçek zamanlı transkripsiyon sağlıyor. Kullanıcı sesli mesajın önemli olduğunu düşünüyorsa, arayan kişi mesajını bırakırken aramayı açabiliyor.

        • 6

          MESAJ YANITLAMA İÇİN KAYDIRMA

          iMessage uygulamasında yeni gelen güncellemeyle birlikte satır içi yanıt göndermek için herhangi bir mesajı kaydırmak yeterli olacak. Bu özelliğe diğer platformlarda da rastlayabilirsiniz.

        • 7

          WIDGETLER

          İnteraktif Widget'lar, iPhone'da Ana Ekran, Kilit Ekranı ve yeni StandBy görünümünde kullanılabiliyor. Widget'lerin geliştirilmesiyle ilgili Apple geçtiğimiz günlerde detaylı açıklamalarda bulunmuştu.

        • 8

          ÇEVRİMDIŞI APPLE MAPS

          Apple Maps, iOS 17'de çevrim dışı kullanım için harita indirme özelliğiyle karşımıza geliyor. Apple kullanıcıları belirli harita alanlarını indirebilecek ve çevrim dışı halde kullanabilecek.

        • 9

          HEY SİRİ

          Apple, ürünlerinde kullanılan "Hey Siri" ibaresini sadece "Siri" olarak değiştirdi. Kullanıcılar artık sadece "Siri" diyerek komut vermeye başlayabilecek.

        • 10

          iOS 17 HAKKINDA BİLİNENLER

          Kilit ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri

          Özel kilit ekranı tasarımını diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşma seçeneği

          Apple Müzik şarkı sözlerinin kilit ekranından görünebilir olması

          Apple Müzik'e basitleştirilmiş yeni arayüz tasarımı

          Uygulama kitaplığı klasörlerinin manuel olarak yeniden adlandırılabilir olması

          Kontrol merkezi tasarım değişiklikleri

          El feneri parlaklık kaydırıcısı

        • 11

          iOS 17 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK MODELLERİ

          iPhone 14 serisi

          iPhone 13 serisi

          iPhone SE 2023

          iPhone SE 2022

          iPhone 12 serisi

          iPhone 11 serisi

          iPhone XS ve XS Max

          iPhone XR

          iPhone 8 ve 8 Plus

          iPhone X

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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