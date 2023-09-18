Apple duyurdu, yeni güncelleme için son saatler! İşte iOS 17'nin 10 temel özelliği!
Apple, 5 Haziran Pazartesi günü düzenlediği WWDC etkinliğinde iOS 17'yi tanıtmıştı, beklenilen gün geldi ve güncelleme bugün gerçekleştirilecek. Peki, iOS 17'nin 10 temel özelliği nedir? İşte detaylar...
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iOS 17'nin ne zaman yayınlanacağı merak ediyordu ancak Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 17'nin çıkış tarihlerini açıkladı. Buna göre iOS 17 bugün kullanıma sunulacak. İşte herkesin heyecanla beklediği iOS 17'nin temel özellikleri...
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STANDBY
StandBy, iPhone yan yatmış haldeyken ve şarjdayken uzaktan görüntülenmek üzere tasarlanmış yeni bir tam ekran görünümüdür.
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KİŞİ POSTERLERİ
Yeni gelecek olan güncelleme iOS 17, kullanıcıların başka bir iPhone'da gelen bir telefon görüşmesi esnasında görülecek, kişiselleştirilmiş bir Kişi Posteri oluşturmasına olanak tanıyor.
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NAMEDROP
NameDrop, kullanıcıların iPhone'larını birbirine yaklaştırarak iletişim bilgilerini kolayca paylaşmalarını sağlıyor.
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CANLI SESLİ MESAJ
Canlı Sesli Mesaj, biri sesli mesaj bırakırken ekranda gerçek zamanlı transkripsiyon sağlıyor. Kullanıcı sesli mesajın önemli olduğunu düşünüyorsa, arayan kişi mesajını bırakırken aramayı açabiliyor.
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MESAJ YANITLAMA İÇİN KAYDIRMA
iMessage uygulamasında yeni gelen güncellemeyle birlikte satır içi yanıt göndermek için herhangi bir mesajı kaydırmak yeterli olacak. Bu özelliğe diğer platformlarda da rastlayabilirsiniz.
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WIDGETLER
İnteraktif Widget'lar, iPhone'da Ana Ekran, Kilit Ekranı ve yeni StandBy görünümünde kullanılabiliyor. Widget'lerin geliştirilmesiyle ilgili Apple geçtiğimiz günlerde detaylı açıklamalarda bulunmuştu.
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ÇEVRİMDIŞI APPLE MAPS
Apple Maps, iOS 17'de çevrim dışı kullanım için harita indirme özelliğiyle karşımıza geliyor. Apple kullanıcıları belirli harita alanlarını indirebilecek ve çevrim dışı halde kullanabilecek.
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HEY SİRİ
Apple, ürünlerinde kullanılan "Hey Siri" ibaresini sadece "Siri" olarak değiştirdi. Kullanıcılar artık sadece "Siri" diyerek komut vermeye başlayabilecek.
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iOS 17 HAKKINDA BİLİNENLER
Kilit ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri
Özel kilit ekranı tasarımını diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşma seçeneği
Apple Müzik şarkı sözlerinin kilit ekranından görünebilir olması
Apple Müzik'e basitleştirilmiş yeni arayüz tasarımı
Uygulama kitaplığı klasörlerinin manuel olarak yeniden adlandırılabilir olması
Kontrol merkezi tasarım değişiklikleri
El feneri parlaklık kaydırıcısı
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iOS 17 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK MODELLERİ
iPhone 14 serisi
iPhone 13 serisi
iPhone SE 2023
iPhone SE 2022
iPhone 12 serisi
iPhone 11 serisi
iPhone XS ve XS Max
iPhone XR
iPhone 8 ve 8 Plus
iPhone X