16 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Apple ve Qualcomm arasında süregelen lisans davaları, Apple'ın 5G stratejisini temelinden etkilemeye başladı. iPhone XS Max, iPhone XS ve iPhone XR'da Qualcomm markalı modemleri kullanmak istemesine karşın Qualcomm'un bu talebi reddetmesi, Apple'ın 2020 yılına kadar yetişmeyecek olan Intel modemlerini seçmesine yol açtı. 5G'ye geçişte geride kalmak istemeyen Apple, Qualcomm'un modem satmama kararını mahkemeye taşıdı.
ABD Ticaret Komisyonu'na ifade veren Apple COO'su Jeff Williams, Qualcomm'un cihaz başına 7.50 dolar talep ettiğini belirtirken, kendilerinin cihaz başına 1.50 dolar önerdiğini ve aradaki uçurumun anlaşmazlığa yol açtığını dile getirdi.
İki firma arasındaki gerginlik, 2017 yılında Apple'ın haksız lisans koşulları için Qualcomm'u dava etmesiyle başladı. Ardından Qualcomm'un, patentlerinin Apple tarafından ihlal edildiğini ve Intel ile bilgi paylaşıldığını öne sürmesiyle iki dev arasındaki ipler iyice gerildi.
QUALCOMM İLE INTEL'İN 5G YARIŞI
Ekim 2018'den bu yana Qualcomm, Apple'ın 7 milyar dolarlık lisans borcu olduğu konusunda ısrar ederek, Almanya ve Çin'deki uluslararası mahkemelerde iPhone 7 ve iPhone 8'in satışını yasaklatmayı başardı. Özellikle Çin'de büyük bir pazar payı kaybeden Apple, eski modellerine yazılım güncellemesi getirerek yasağı şimdilik aşmış durumda.
5G sürecinde rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen Apple, Qualcomm'u mahkemeye vererek stratejik bir hamle yaptı. Zira Qualcomm'un 5G modemleri hem Intel'in modemlerinden daha önce tedarik edilebiliyor hem de hız konusunda Intel'in modemlerinden daha yüksek performans sağlıyor.
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